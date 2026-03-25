Négy szülés után így néz ki a világ egykori legszexibb nője

A rajongók már régóta várták ezt a pillanatot: hosszú idő után ismét a nyilvánosság előtt jelent meg a reflektorfényt kerülő egykori teniszsztár, Anna Kurnyikova. A 44 éves hírességet most először kapták lencsevégre azóta, hogy tavaly decemberben világra hozta negyedik gyermekét.

A legfrissebb fotók Miamiban készültek, ahol Kurnyikova gyermekeivel tölti a tavaszi szünetet. A család a népszerű Tidal Cove víziparkba látogatott, ahol a korábbi teniszező laza, mezítlábas megjelenésével vonta magára a figyelmet, miközben remek formáját is megmutatta. A kiruccanásra három idősebb gyermeke is elkísérte: az ikrek, Lucy és Nicolas, valamint a hatéves Mary. Bár egykor a világ egyik legismertebb sportolója volt, visszavonulása óta tudatosan óvja családi életét a nyilvánosságtól.

Anna Kournikova makes a stunning appearance in Miami only three months after welcoming her baby. Fans praise her elegance, confidence, and energy as she embraces life beyond the tennis court. #AnnaKournikova #MiamiLife #CelebrityMom #TennisLegend pic.twitter.com/nByFozMsvY — Samantha Lopez (@AishaM45229) March 23, 2026

Anna Kurnyikova maga a tökéletesség

Pályafutása során nem nyert egyéni Grand Slamet, de 1997-ben elődöntőig jutott Wimbledonban, ami karrierje egyik csúcspontja volt. Tehetségének és kisugárzásának köszönhetően viszont így is hatalmas népszerűségre tett szert.

A 2000-es évek elején modellként is sikeres volt: 2002-ben a világ legszexibb nőjének választották, többek között Britney Spears és Jennifer Lopez előtt, 2010-ben pedig a minden idők legszexibb női teniszezőjének járó díjat kapta meg.