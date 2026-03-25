Négy szülés után így néz ki a világ egykori legszexibb nője

A rajongók már régóta várták ezt a pillanatot: hosszú idő után ismét a nyilvánosság előtt jelent meg a reflektorfényt kerülő egykori teniszsztár, Anna Kurnyikova. A 44 éves hírességet most először kapták lencsevégre azóta, hogy tavaly decemberben világra hozta negyedik gyermekét.
A legfrissebb fotók Miamiban készültek, ahol Kurnyikova gyermekeivel tölti a tavaszi szünetet. A család a népszerű Tidal Cove víziparkba látogatott, ahol a korábbi teniszező laza, mezítlábas megjelenésével vonta magára a figyelmet, miközben remek formáját is megmutatta. A kiruccanásra három idősebb gyermeke is elkísérte: az ikrek, Lucy és Nicolas, valamint a hatéves Mary. Bár egykor a világ egyik legismertebb sportolója volt, visszavonulása óta tudatosan óvja családi életét a nyilvánosságtól.
Pályafutása során nem nyert egyéni Grand Slamet, de 1997-ben elődöntőig jutott Wimbledonban, ami karrierje egyik csúcspontja volt. Tehetségének és kisugárzásának köszönhetően viszont így is hatalmas népszerűségre tett szert.
A 2000-es évek elején modellként is sikeres volt: 2002-ben a világ legszexibb nőjének választották, többek között Britney Spears és Jennifer Lopez előtt, 2010-ben pedig a minden idők legszexibb női teniszezőjének járó díjat kapta meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.