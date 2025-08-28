Na erre senki sem számított: 44 évesen babát vár a sztáranyuka?

A nemzetközi sajtó valósággal felbolydult, amikor napvilágra kerültek azok a fotók, amelyek alapján sokan úgy vélik, hogy Anna Kurnyikova ismét várandós lehet. A lap szerint a 44 éves egykori orosz teniszezőnő már a terhessége felénél tarthat, és a pár közeli ismerősei úgy tudják, minden rendben zajlik. Bár hivatalos bejelentést nem tettek, a napvilágot látott fotók újraindították a találgatásokat a világsztár család jövőjéről.

Anna Kurnyikova 44 évesen anya örömök elé nézhet Fotó: Clive Brunskill

A hír különösen nagy érdeklődést váltott ki, mivel néhány hónappal ezelőtt Kurnyikovát kerekesszékben, lábán védőcsizmával fényképezték le, ami rajongói körében aggodalomra adott okot. Most azonban úgy tűnik, minden rendben van vele és a babával - írt a The Sun.

Anna Kurnyikova magánélete mindig is titok volt

Kurnyikova és a világsztár énekes, Enrique Iglesias három gyermeket nevelnek együtt: a hétéves ikreket, Lucyt és Nicholast, valamint a legkisebb lányt, az ötéves Maryt. A házaspár híres zárkózottságáról – ritkán osztanak meg részleteket magánéletükről, így minden hír valódi szenzációnak számít.

ENRIQUE IGLESIAS y ANNA KOURNIKOVA EMBARAZADOS! esperan su cuarto hijo

La pareja vive en Miami, en la exclusiva Indian Creek, donde tiene como vecinos a Jeff Bezos e Ivanka Trump, y sus apariciones en público se circunscriben al ámbito puramente profesional. pic.twitter.com/s9CJ7EzYyy — La Godoy 💗 (@marcelapgodoy) August 27, 2025

Anna Kurnyikova pályafutása mindössze nyolc évig tartott, de maradandó nyomot hagyott a teniszvilágban. Legnagyobb egyéni sikerét 1997-ben aratta, amikor elődöntőbe jutott Wimbledonban, párosban pedig kétszer nyerte meg az Australian Opent (1999, 2002). A sorozatos sérülések – láb-, has- és hátproblémák – miatt azonban már 2003-ban, mindössze 21 évesen visszavonult.

Karrierje során 16 páros tornagyőzelmet szerzett, háromszor játszott Grand Slam-döntőt párosban és vegyes párosban. Sportolói pályafutása mellett modellként is óriási népszerűségre tett szert: a 2000-es évek elején a világ egyik legismertebb sportolója és stílusikonja lett. 2002-ben a világ legszexibb nőjének választották, 2010-ben pedig a tenisz történetének legvonzóbb játékosának is megszavazták.