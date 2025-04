Mihályfi Luca durván nekiment Szabó Zsófinak, Curtis édesanyja összeomlott

A Nagy Duett 2025-ös évadában Hegyes Berci és Mihályfi Luca eddig szinte töretlen sikerrel meneteltek, de a most vasárnapi adásban nem nyerték el a zsűri tetszését. Szabó Zsófi értékelésben még azt is kijelentette, hogy számára már unalmas a fiatalok szerelme és boldogsága, ennél sokkal többet várna tőlük. És bár bizonyára ez építő kritika volt a részéről, a sztárpár igencsak zokon vette. Nem is finomkodtak a válaszukkal.

Mihályfi Luca Hegyes Berci mellett boldogabb, mint valaha, így nem is csoda, hogy nem akarja rejtegetni a szerelmüket, és úgy érzi, ezzel nincs is semmi baj.

„Szerintem ez nem egy olyan kritika, amivel tudnánk valamit kezdeni. Vagy fogadjuk meg, és legyünk külön? Ha mond valami olyat, amivel tudom emelni a következő produkciónk színvonalát, akkor azt nagyon szívesen fogadom és kíváncsi is vagyok rá. De ha valami olyanba kötnek bele, amin nem tudok változtatni, akkor nem foglalkozom vele” – mondott véleményt a Borsnak az énekesnő.

Meghalt a Dennis, a komisz bajkeverő kisfiúja

73 évesen elhunyt Jay North, aki az 1959–1963 között futó Dennis, a komiszban alakította a bajkeverő kisfiút. A színész április 6-án, vasárnap halt meg otthonában a floridai Lake Butlerben, miután évekig küzdött vastagbélrákkal – mondta el a The Hollywood Reporternek Jeannie Russell színésznő.

Váratlan helyről kapott segítséget a Viszkis

Ambrus Attila családja nehéz napokon van túl. A Viszkis hét elején még arról adott hírt, hogy kihúzták a talajt a lába alól, de – ahogy ő fogalmaz – ahol egy kapu bezárul, ott kinyílik egy másik. Lénárd András, a Csíki Sör egykori tulajdonosa egy évre üzlethelyiséget biztosított Ambrus Attilának, aki büszkén mesélt az esetről.

"Szokták mondani, hogy ahol egy kapu bezárul, ott egy másik kinyílik. A napokban fölhívott Lénárd András, a Csíki sör egykori tulajdonosa és mondta, hogy ad egy üzletet. Ott van a Parlament mellett. Ezt az üzletet még Kárpáti Rebekának csinálta, de aztán elvált az útjuk. Aztán most mondta, hogy megkapom ingyen egy teljes évre, azt követően pedig visszatérünk majd az anyagi részére a dolognak. Szóval úgy néz ki, hogy megoldódott a kiszolgáltatott helyzetünk. Gyakorlatilag ilyen pici a világ. Örömmel tölt el, hogy vannak emberek, akik így állnak hozzá a helyzetemhez" – mondta a Borsnak Ambrus Attila, aki Esztergomban akart üzletet nyitni, ám végül meghiúsult a bérbeadás.