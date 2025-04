Katzenbach-gyilkosság: Curtis édesanyja összeomlott az életfogytig tartó ítélettől

Curtis bátyja életfogytiglan tartó fegyházbüntetést kapott hétfő reggel. A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint ő és a két társa előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés miatt bűnhődik, Sz. Lajos legkorábban 27 év múlva helyezhető szabadlábra. A Katzenbach-gyilkosság ügyében meghozott ítélet sokkolta a Széki családot, az énekes testvérei és rokonai ugyanis szentül bíztak abban, hogy a szerettük szabadon távozhat a bíróságról. A rosszhír leginkább Curtis édesanyját viselte meg.

A Katzenbach-gyilkosság három vádlottja 2025. április 7-én összeomlott az ítélet hallatán Fotó: Bors

Katzenbach-gyilkosság hatása a családokra

Egy gyilkossági ügy nem csak az áldozat és a támadó életét változtatja meg radikálisan, a felekhez kapcsolódó családtagok, barátok, szeretteik sorsa is megpecsételődik egyetlen pillanat alatt. Sorsok tucatjai mennek tönkre helyrehozhatatlanul. Curtis testvérét elítélték első fokon. Hogy mit hoz a másodfok, az egyelőre kérdések halmaza, ha az ügyvédeknek sikerül egyértelműen tisztázni a szerepét, akkor akár szabadon is távozhat egyszer a börtönből, de ez nem mostanában lesz. Az igazágszolgáltatás vaskerekei lassan őrölnek, évek telnek el, mire pont kerülhet ennek az ügynek a végére. De addig is, mit éreznek a családtagok, az áldozaté és az első fokon elítélteké? Mindenki romokban van.

Curtis nagyon szereti testvéreit, szoros fivéri viszonyban van velük. Az egyikük, Széki Lajos "elvesztése" pótolhatatlan hiányt okoz Fotó: Mediaworks archív

Curtis édesanyja összeomlott

Az ítélethirdetés utáni napon telefonon kerestük meg Curtis fiatalabbik bátyját, Széki Tibort, akitől azt kérdeztük, hogy huszonnégy óra elteltével milyen érzések kavarognak benne és a családtagokban? A válasz elszomorító volt:

Édesanyát nagyon megviselte, a tárgyalás után egyből hozzá mentem. Eleve nincs jól... Abban a pillanatban, amikor felkerültek a netre a hírek, azonnal eljutott hozzá az információ. Engem azzal fogadott, hogy szerinte ő már sosem látja többet a bátyjámat. Összeomlott. Mi sem vagyunk jól. A család folyamatosan telefonál, köztük édesapám idős rokonai, a testvérei érdeklődnek. Édesapa hála Istennek ezt már nem élte meg.

– mondta Széki Tibor, aki ennek ellenére is úgy érzi, hogy nem adják fel a harcot: