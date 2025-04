A Nagy Duettben nincs hiány forró pillanatokban: ezek voltak a legszexibb szettek – Galéria

7 év után elképesztő hangulattal tért vissza A Nagy Duett 2025-ben, ahol természetesen, ahogy eddig, most is a szórakoztatásé a főszerep. A versenyző párosok, a zsűri és a műsorvezetők is azon vannak, hogy hétről hétre jobb produkciókkal, na meg persze hihetetlen látvánnyal szórakoztassák a nézőket. Így természetesen dögös fellépőruhákban, és forró pillanatokban sincs hiány a szuper hangulat mellett. Most összegyűjtöttük, hogy melyek voltak a legszexibb öltözékek eddig.

Liptai Claudia A Nagy Duettben hétről hétre megmutatja döbbenetes alakját (Fotó: Mediaworks Archív / Mediaworks Archív)

Bár még csak A Nagy Duett 3. adásán vagyunk túl, de a tavaly visszatérő Liptai Claudia minden alkalommal rácáfol arra, hogy dögösebb már nem is lehetne. A műsorvezetőnő persze az elmúlt 7 évben sem tűnt el a rivaldafényből, de való igaz, hogy az élő show-hoz csak tavaly tért vissza. 2024-ben a Sztárban Sztár All Stars évadában zsűrizett, és már ott is csak dicsérték a nézők, de műsorvezetőként csak A Nagy Duett 7. évadában láthatjuk újra. De igaz, ami igaz, erre megérte várni, ugyanis Liptai Claudia kora ellenére húszéveseket megszégyenítő formában van, amit előszeretettel meg is mutat. A szókimondó házigazda minden vasárnap dögösebbnél dögösebb ruhákba bújik, amikben szinte lehetetlen nem a dekoltázsára vagy a homokóra alakjára figyelni.

A Nagy Duett szerelmeseit is imádják

Mihályfi Luca és Hegyes Berci is A Nagy Duett versenyzői között vannak, és akárcsak a Dancing with the Starsban, most is rajonganak értük. És persze nemcsak nagyon tehetségesek és nagyon szerelmesek, de elképesztően dögösek is, amit szívesen meg is mutatnak. A 3. adásban például egyenesen görög istennek és istennőnek öltöztek, vagy inkább vetkőztek, ami valljuk be, piszok jól állt nekik. A galériára kattintva meg is nézheted a túlfűtött produkció fotóit, na meg persze a többi szexi pillanatot is.