Ambrus Attila óriási dobásra készül

Járok ki külföldre, Skóciába és Írországba. Itt elmegyek a gyárakba, megnézem a whisky-gyártás folyamatát, majd ezt a tudást átadom a közönségnek a whisky-esteken. Most három egymást követő hétvégén is tartottunk ilyet egy múzeum bárban. Ilyenkor három különböző whisky fajtát is megkóstolunk: skót, ír, kanadai whisky-t, bourbont. Megtanulhatják a résztvevők azt is, hogy egyáltalán miként illik whisky-t fogyasztani, hiszen mi, magyarok azért szeretjük ész nélkül inni azt. Ezeken az esteken mesélek régi történeteket is, például, hogyan csempésztem be a börtönbe whisky-t annak idején