Farm VIP: Keményen megküzdött egymással Pumped Gabo és Leo

Nekem most ez a győzelem többet jelent, mint a védettség. Nagyon akartam bizonyítani – főleg most magamnak. Mondtam is a többieknek, hogy ez a feladat nekem nem fekszik, ezért is esik jól, hogy sikerült. A védettség természetesen jól esik, de akárhogy is lett volna, akkor is küzdenék maximálisan, ha engem szavaznak ki