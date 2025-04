Mihályfi Luca keményen visszaszólt Szabó Zsófinak: "Ha mond valami olyat..."

A Nagy Duett 2025-ös évadában Hegyes Berci és Mihályfi Luca eddig szinte töretlen sikerrel meneteltek, de a most vasárnapi adásban nem nyerték el a zsűri tetszését. Szabó Zsófi értékelésben még azt is kijelentette, hogy számára már unalmas a fiatalok szerelme és boldogsága, ennél sokkal többet várna tőlük. És bár bizonyára ez építő kritika volt a részéről, a sztárpár igencsak zokon vette. Nem is finomkodtak a válaszukkal.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca durva beszólást kaptak Szabó Zsófitól Fotó: Máté Krisztián

Mihályfi Luca Hegyes Berci mellett boldogabb, mint valaha, így nem is csoda, hogy nem akarja rejtegetni a szerelmüket, és úgy érzi, ezzel nincs is semmi baj.

„Szerintem ez nem egy olyan kritika, amivel tudnánk valamit kezdeni. Vagy fogadjuk meg, és legyünk külön? Ha mond valami olyat, amivel tudom emelni a következő produkciónk színvonalát, akkor azt nagyon szívesen fogadom és kíváncsi is vagyok rá. De ha valami olyanba kötnek bele, amin nem tudok változtatni, akkor nem foglalkozom vele” – mondott véleményt a Borsnak az énekesnő.

Kívánjuk, hogy neki is legyen majd egy ilyen fantasztikus párkapcsolata, mint a miénk, és akkor majd hátha megérti ezt az unalmasságot

– egészítette ki Hegyes Berci párja szavait.

A Nagy Duett zsűrije nem kímélte a kétszeres adásgyőztes párt, akik ezúttal a mulatós slágert, a Csepereg az esőt adták elő a műsorban Fotó: Máté Krisztián

Csaknem Mihályfi Luca és szerelme lettek A Nagy Duett kiesői

A páros olyan kevés pontot kapott a zsűritől, hogy végül az utolsó három helyezett egyikeként álltak a színpadon. És bár Visváder Tamás és Radics Gigi duóját mentette meg a zsűri, Zsófi a korábbi beszólás ellenére a szerelmesek nevét mondta. A nézők szeretete persze így is továbbjuttatta őket, így a táncos igyekszik inkább erre koncentrálni.

„Fantasztikusan éreztük magunkat, és attól függetlenül, hogy a veszélyzónába kerültünk, én nem gondoltam ezt egy rossz produkciónak. De a kommentek is ezt támasztják alá, és végülis, ahogy szokták mondani, a valódi zsűri, aki dönt, azok a nézők. Nagyon örülünk, hogy nekik tetszett az előadásunk, és úgy érzik, hogy alulpontoztak minket, amit valamennyire én is így érzem. Azt gondolom, hogy valóban szórakoztattuk a népet, ami nagyon fontos ebben a műsorban, úgyhogy én ezt teszem el zsebre” – vallotta be Berci.