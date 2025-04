"Van köztünk majdnem tíz év" - Mihályfi Luca és Hegyes Berci szerelmükről vallottak

"Idén harmincegy éves leszek, Luca pedig huszonkettő. Tehát van köztünk majdnem tíz év, de ez szerencsére egyáltalán nem látszik, és nem is érződik. Tökéletesen kiegészítjük egymást, és olyan összhangban vagyunk, amiben korábban még senki mással sem voltam. Ráadásul azonos a szeretetnyelvünk is. Ahogy az előbb Luca is említette, kimondjuk, amit érzünk, emellett nagyon bújósak is vagyunk" – magyarázta Berci. – "Bár az is igaz, hogy sokszor megkaptam már, hogy nem nézek ki annyi évesnek, amennyi vagyok."

"Én meg pont az ellenezőjét kaptam!" – vette át a szót Luca. – "Rám sokan azt mondják, hogy néhány évvel idősebbnek nézek ki. Így aztán végképp nem érződik köztünk ez a kilenc év korkülönbség."

Az viszont elmondható, hogy mindketten fiatalok, erejük teljében, a karrierjük csúcsán állnak, és minden adott ahhoz, hogy a legnagyobb sikereket érjék el. Miközben a reflektorfényben ragyognak, a szívükben már révbe értek: egymás mellett találták meg a boldogságot.

"Még soha senki iránt nem éreztem ilyet, mint Luca iránt. Vele képzelem el a jövőmet" – jelentette ki Berci.

"Teljes mellszélességgel mondhatom én is, hogy megtaláltam a nagy Őt Berci személyében" – bólogatott hevesen Luca.

Együtt szeretnék leélni az életüket - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Hegyes Berci felnéz Mihályfi Lucára

Miután a Dancing with the Starsban csodálatosan táncoltak együtt, most a TV2 nagy sikerű show-jában, A Nagy Duettben megmutatják, hogy a szerelmük nemcsak a parketten, hanem a színpadon is ragyogó eredményeket hozhat. A közönség és a zsűri szívét szinte azonnal elnyerték, és bebizonyították, hogy a szenvedélyük és az összhang nemcsak a táncot, hanem a zenét is képes felfűteni. Igazi álomcsapat ők, akik minden produkcióval egyre közelebb kerülnek a győzelemhez – és egymáshoz is.

"Könnyedén dolgozunk együtt, hiszen ebben már van tapasztalatunk. Egyszer sem volt köztünk emiatt feszültség, maximum olyan történt, hogy saját magunkkal nem voltunk elégedettek. De igazából sosem volt olyan érzésem, hogy meg kellett felelnem Bercinek. Soha nem néztem rá úgy, mint egy tanár bácsira. Biztosított arról, hogy nincs semmilyen szigorú elvárása felém. Most is ugyanez a helyzet, csak fordítva, hiszen a táncban ő a profi, az éneklésben én vagyok tapasztalt" – magyarázta Luca.