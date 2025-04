Pumped Gabo: „A Farm VIP megváltoztatta az életemet!”

Pumped Gabo számára igazi tanulópénz lett a Farm VIP 2025. A fiatal híresség kért már nyilvánosan bocsánatot azért, ahogyan a kamerák előtt viselkedett Blága Tündével és kifejtette, hogy rengeteget változott az eset óta, ahogyan felhívta rajongói figyelmét arra is, hogy mennyire fontos is az egymás és főként a női nem iránt mutatott tisztelet. De vajon hogyan változott a munkamorálja a forgatás óta eltelt időben és hogyan hatottak rá azok a szentbeszédek, melyeket a társai intéztek hozzá?

A Farm VIP Pumped Gabo számára eddig csak nyaralás volt (Fotó: TV2)

A Farm VIP fiatal játékosa rengeteget fejlődött a műsor hatására

Mielőtt a Farm VIP sárga csapatában domborító Pumped Gabo gondolataira rátérnénk, idézzünk fel, két neki címzett jó tanácsot melyet játékostársaitól kapott. Az első Nagy Zsolt Leo szájából hangzott el, miután Gabo baltával esett neki a kamraajtónak, hogy megfelelő méretre vágja azt.

„Gabo figyelj már! Ilyet nem szabad csinálni. Persze tudom, hogy téged nem érdekel, ki és mit gondol, de ha ezt most egy csomó ember látja és véleményt alkot és talán most lesz*rod, de tíz év múlva is arról fognak beszélni, hogy a Gabo, hogy viselkedett.

Értelemszerűen nekem sem tetszik, de nekem tényleg mindegy, hogy mit csinálsz.

Csak beszélgetni próbálok…” – mondta akkor a piros csapat kapitánya, akinek szavai láthatóan be is találtak a fiatal srácnál. Péntek este pedig az első közös farmgyűlésen hangzik el egy a lemezlovasnak szánt intelem, melyben Lukács Miki próbál hatni a lelkére, vagyis leginkább a munkamoráljára, ami egészen eddig, nos, nem volt éppen csúcsra járatva. „Gabo, ha neked van több mint háromszázezer követőd, csak az egyik közösségi felületen és mondjuk az én lányom lenne az, aki éppen téged tart sztárnak, akkor az számodra egy nagy felelősség az ő irányába. Azt gondolom, hogy nagy lehetőséged van akár innentől is megmutatni, hogy tudsz és akarsz is dolgozni” – hangzik majd el a hét utolsó Farm VIP adásában.

A Farm VIP 5 évad komolyan megváltoztatta Pumped Gabót ( Fotó: Tv2)

Pumped Gabo: „Ha kell, ráveszem magam olyasmire is, amihez semmi kedvem”

Nos, a forgatás óta sok víz lefolyt a Dunán és Pumped Gabo szemlélete bizony alaposan megváltozott. Ezt pedig ő maga is a Farm VIP-ben eltöltött időnek és persze a társainak tulajdonítja. „Ki lehet jelenteni, hogy a Farm VIP megváltoztatta az életemet. És igen, ebben komoly szerep jutott akár Leónak, akár Mikinek és főként Horváth Grétának. A munkához való viszonyom tényleg sokat változott, bár azért erős túlzás, hogy korábban semmit sem csináltam.

Inkább csak arról volt szó, hogy ha olyasmit kellett csinálnom, ami nem kötött le, akkor azt ignoráltam.

Ez a tulajdonságom most is megvan, de már sokkal inkább képes vagyok kontrollálni és ha kell, ráveszem magam olyasmire is, amihez egyébként semmi kedvem. Ugyanakkor megtanultam csapatban gondolkodni és a csapat érdekeit szem előtt tartva tenni a dolgom. Fontos tudni rólam, hogy tűzjegyű vagyok és ennek megfelelően az élethivatásom leginkább a szeretet közvetítése. Ezt teszem például a zenén keresztül és ez se nem untat, se nem fáraszt” – kezdte a Borsnak Pumped Gabo, aki most is egy „szerelemprojekten” dolgozik. „Van most valami, amibe ezer százalékban beletettem magam. Ma is hajnal ötig ültem a gép előtt és alkottam. Hogy mi is ez pontosan, azt egyelőre nem árulhatom el, de hamarosan minden kiderül” – fogalmazott árnyaltan Gabo.