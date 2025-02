Fontos közleményt tett közzé a TV2 Kiss Ramónáról, Wolf András kitálalt, ezért távozott a Séfek Séfe műsorból

Mihályfi Luca elköltözött, megszólalt Hegyes Berci

A Dancing with the Stars álompárja heteken át tartotta izgalomban a nézőket, míg kiderült, hogy valóban egy párt alkotnak. Azóta azonban többször felröppent a pletyka, hogy talán Mihályfi Luca és Hegyes Berci szakítottak, de mint kiderült, szó sincs róla. Sőt a fiatalok végre bevallották, hogy bár már a Dancing idején is szinte együtt éltek, de azóta az énekesnő szépen be is rendezkedett a táncos lakásában, élvezik, hogy együtt laknak.