Mihályfi Luca elköltözött, Hegyes Berci is elmondta a véleményét

A Dancing with the Stars Mihályfi Luca és Hegyes Berci számára nemcsak életre szóló élményt, de szerelmet is hozott, így ők 4. helyezésük ellenére is nyertesnek érezték magukat. Az idilli első hetek és titkos találkák után azonban hozzájuk is bekopogtatott a valóság, és a rajongók arra kezdtek gyanakodni, hogy a kapcsolatuk nem élte túl ezeket a nehézségeket. A páros most tisztázta is a félreértéseket, és elárulták, mi történt valójában.

Hegyes Berci Mihályfi Luca mellett boldogabb nem is lehetne, már össze is költöztek (Fotó: Mate Krisztian/Bors)

Hegyes Berci és Mihályfi Luca nemcsak a parketten, az életben is nagyszerű párost alkot, és úgy tűnik, teljes közöttük a harmónia. Ennek ellenére a rosszakaróik árgus szemekkel figyelik őket, hiszen abban reménykednek, hogy szerelmük zátonyra fut. A Dancing with the Stars 5. évadának közönségkedvencei most a Mokkában meséltek a kapcsolatukról.

– A szakításról szóló pletykák tulajdonképpen miattam indultak be – kezdte Hegyes Berci.

Rendezgettem az Instagramomat és kb. fél órára kikövettem Lucát, de valaki azonnal észrevette és úgy gondolta, hogy ez már biztosan annak a jele, hogy szakítottunk

– árulta el nevetve a táncos.

– De az anyukáját is kikövette, szóval családi dráma is van Hegyes Berciéknél – tette hozzá viccelődve Luca.

Hegyes Berci barátnőjeként Mihályfi Luca szinte ragyog (Fotó: Polyak Attila)

Mihályfi Luca Hegyes Bercihez költözött

Úgy tűnik a fiatal pár nagyon komolyan gondolja ezt a kapcsolatot, ugyanis mindössze pár hónap után össze is költöztek. Igaz nem is titkolták, hogy együtt élnek, de a részleteket eddig nem árulták el.

– Volt egy elég hosszú időszak, még a Dancing alatt, amikor Luca úgymond kétlaki életet élt, 3-4 táskával érkezett mindig – mesélte Berci.

De tulajdonképpen már akkor is annyit voltam nála, hogy szép lassan minden cuccom oda került. Nagyon természetes volt ez a folyamat

– vallotta be Luca.

– Igen, és én számítottam rá, hogy lesznek majd súrlódások, mondjuk a közepén nyomja a fogkrémet vagy ilyesmi, de eddig nem történt semmi olyan, ami miatt azt mondhatnám, hogy nehéz az együttélés. Nem szoktunk vitázni vagy veszekedni sem, vannak olyan dolgok, amikben nem egyezik a véleményünk, de ezek is csak apróságok – mondta végül a táncos mosolyogva.