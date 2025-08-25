Rendkívüli bejelentést tett a TV2, változás a Sztárban Sztár All Stars zsűrijében

Hatalmas meglepetés a Sztárban Sztár All Starsban! Az ország kedvence orvosa, A Hegyi Doktor - Újra rendel című sorozat sztárja, Hans Sigl vendégzsűritagként debütál a nagy sikerű műsorban.
Hello mindenkinek! Nagyon örülök, hogy hamarosan Magyarországra érkezem. Már nagyon régóta tervezem, hogy elutazok Budapestre. A következő szombaton egy nagyszerű közönségtalálkozón lehet velem találkozni. Utána vasárnap pedig részt veszek a TV2 nagyszabású showműsorában. Találkozzunk élőben és a tévében is! Addig is mindent jót! Szeretettel, az önök Hansa
- üzente a TV2 nézőinek a sorozatsztár.
