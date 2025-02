Séfek Séfe: Wolf András megszólalt, ezért távozik valójában a műsorból

A munkámra szeretnék koncentrálni, mert bármennyire szerettem a forgatásokat, de nagyon sok időt elvett, igazából ez volt a fő ok! Nagyon pozitívan és nagyon jó emlékekkel hagyom itt a műsort, rengeteg barátság köttetett stábtagokkal. A séfekkel is, bár őket már ugye ismertem korábban is, de itt nagyon szorosra fűződött a barátságunk. Tényleg nagyon jó élmény volt az egész, csak pozitívan tudok visszagondolni erre a hat évre. Nagyon sok szép és emlékezetes pillanat volt, de ugye mindig az első a legemlékezetesebb, így Tatai Robi győzelmét tudnám kiemelni, az hatalmas euforikus érzés volt! Nagyon fognak hiányozni a nagy nevetések a srácokkal, a sok hülyéskedés, az együtt töltött idő, de persze ezek után is tartjuk majd a kapcsolatot!