Fontos közleményt tett közzé a TV2 Kiss Ramónával kapcsolatban

Február 12-én érkezik a TV2 Titkok Ramónával harmadik évada a TV2 Play-re!



2024-ben a TV2 Play exkluzív online tartalmaként elindult Lékai Kiss Ramóna podcast-sorozata, a TV2 Titkok Ramónával. A hetente jelentkező beszélgetések során minden epizódban a magyar celebvilág és a TV2 műsorainak sztárjai engednek betekintést életük kulisszatitkaiba. A beszélgetések során az interjúalanyok megnyílnak és bizalmukba fogadják Ramónát, így gyakran megható és felkavaró pillanatoknak is szemtanúi lehetnek a nézők.

A harmadik évad február 12-én indul, aminek első adásában a Kiképzésből megismert Farkas András törzszászlós és Oravecz Kristóf főhadnagy mesél a katonai sport-reality kulisszatitkairól. A két kiképző azt is elárulja, szüleik milyen pályára szánták őket és miért döntöttek hivatásuk mellett, a beszélgetés során kiderül, mi kapcsolja ki őket szabadidejükben, ahogy az is, ki okozta a legnagyobb meglepetést A Kiképzés forgatása során.