Veronai buszbaleset: drámai fordulatot vett a sofőr sorsa

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 09:15
Perújrafelvételt szeretne a veronai buszbaleset okozásáért elítélt magyar sofőr. A Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai és tanárai éppen egy sítúráról tartottak hazafelé, amikor járművük Veronánál letért az útról, majd egy hídpillérnek csapódott és kigyulladt. A közlekedési katasztrófában összesen 18-an vesztették életüket.
Mint arról a Bors is beszámolt, 2017. január 20-án a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium busza éppen hazafelé tartott a szokásos évi sítáborból, amikor a jármű Verona térségében az útról letérve először egy szalagkorlátnak, majd egy autópályahíd pillérjének csapódott. A busz azonnal kigyulladt. A baleset összesen 18 ember – köztük tanárok, diákok, illetve az egyik buszvezető halálát okozta. Az ügyet az olasz bíróság tárgyalta. A tragédia okozásáért végül V. János sofőrt jogerősen, 6 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A buszvezető jelenleg is büntetését tölti Magyarországon. már 2022 vége óta. Információink szerint a rácsok mögött meghúzza magát, és ha a magatartásával továbbra sem lesz probléma, akár négy év letöltése után, vagyis jövőre szabadulhat.

A veronai balesetben 18-an haltak meg
Fotó: MTI/EPA/Vigili Del Fuoco

Mégsincs vége a veronai buszbaleset büntetőügyének?

V. János a tárgyalás során tagadta bűnösségét. A bíróságon előadta, hogy a baleset időpontjában nem ő, hanem váltótársa és egyben jó barátja ült a volán mögött. A védekezési taktikája akkor nem vált be, most azonban János újra reménykedni kezdett, és az érdekében egy tanácsadója már meg is bízott egy olasz ügyvédet. Massimiliano Scaringella a Borsnak elmondta: jelenleg a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat tanulmányozza és mérlegeli, van-e lehetőség arra, hogy benyújtsák a felülvizsgálati kérelmet, a Velencei Fellebbviteli Bírósághoz.

- Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről – magyarázta a jogász, és hozzátette: létezik egy olyan új technika, ami annak idején még nem állt rendelkezésre.

- Ha ez új perspektívát ad, a perújrafelvétel lehetséges  – fejezte be Scaringella.

 

