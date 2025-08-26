Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rettenetes vonatbaleset történt Magyarországon, sokkban vannak az utasok

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 19:02
Székesfehérvárvonat
A baleset miatt pótlóbuszok járnak Székesfehérvár és Gárdony között.
Bors
Halálra gázolt a vonat egy embert a székesfehérvári vonalon kedd délután, a baleset miatt pótlóbuszok járnak Székesfehérvár és Gárdony között - írja az MTI. A Nagykanizsáról a Déli pályaudvarra indult Tópart IC Székesfehérvár után ütött el egy embert. A dél-balatoni vonal IC vonatai helyjegy nélkül vehetők igénybe. További forgalmi változások a Mávinform oldalán olvashatók.

 

