„A hír igaz, tényleg újra egymásra találtunk, de...” - L.L. Junior kitálalt Hopp Csilláról

L.L. Junior és Hopp Csilla sorsa már hosszú évekkel ezelőtt összefonódott, az első közös gyermekük, Lacika 2013-ben született, aztán rá két évre, 2015-ben megérkezett Dávidka, a második fiú is. A szülők sosem házasodtak össze, de nem is kellett a papír, a gyerekek és a sok közös élmény egymás mellett tartotta őket még akkor is, ha egy idő után már kihűlt köztük a szerelem. A törést életük legnagyobb tragédiája hozta el, a kisebbik gyermekük egy szerencsétlen autóbalesetben, mindössze három és fél évesen elhunyt. Ez a felfoghatatlan esemény egy jó időre elszakította őket egymástól, hiszen a fájdalom és a düh elhomályosította mindkettejük elméjét, képtelenek voltak a normális kommunikációra. Persze jól tudták, hogy van egy közös fiuk, akiért muszáj lesz túlélniük ezt az iszonyatos időszakot, és szülőként újra egymásra kell találniuk. Jöttek is a gesztusok, de csak nagyon lassan haladtak. Egészen mostanáig... A páros újra együtt mutatkozott.

L.L. Junior és Hopp Csilla régen mutatkoztak együtt (Fotó: családi archív)

Hopp Csilla lenne L.L. Junior párja?

Hopp Csilla és Junior végül megegyeztek, hogy közösen nevelik fel Lacikát, ami igencsak jó döntésnek bizonyult, hiszen így a gyermeknek nem kell nélkülöznie egyik szülőjét sem. Persze, nem tökéletes a helyzet, hiszen nem laknak egy háztartásban, de a kisfiú így is kiegyensúlyozott, boldog életet él. Hogy titokban vágyott arra, hogy újra hármasban lehessenek, erről nem tudni, az viszont szinte biztos, hogy nem volt nála boldogabb gyermek a világon, amikor megtudta, hogy a múlt hétvégén az anyukája és az apukája is elkíséri őt Maridba egy focimeccsre. Ez volt az ő születésnapi ajándéka.

A közös családi kép posztolása után szó szerint felrobbant az internet, mindenki azt találgatta, hogy újra egy párt alkot Junior és Csilla vagy sem? Pláne azok után, hogy Hopp Csilla, aki igazán ritkán nyilatkozik nyilvánosan, egy érzelmes posztot tett közzé:

Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetőségünk volt együtt megélni, ahogy Lacika egyik nagy álma valóra válik. Minden szülőnek szívből kívánjuk, hogy ezt átélhesse és láthassa gyermeke arcát ezekben a pillanatokban.

A páros magánéletét firtató kérdést feltettük L.L. Juniornak is, hadd tudjuk meg a legautentikusabb szereplőtől, hogy mi a igazság.

Azt gondolom, hogy ez a természetes és normális, ha két szülő normális viszonyt ápol egymással. Nekünk is sikerült eljutnunk erre a szintre, amiért örökké hálás leszek a sorsnak. A hír igaz, tényleg újra egymásra találtunk Csillával, de csak, mint szülők

– kezdte a lapunk megkeresésére, L.L. Junior, aki így folytatta:

Boldogok vagyunk, hogy ennek a kisfiúnak lehetünk a szülei, hogy egyszerre élhettük meg a pillanatot, hogy a fiunk boldog volt. Ez egy életre szóló élmény volt mindannyiunk számára.

Junior és Csilla egyébként jelenleg szingli, így nem kellett senki engedélye ahhoz, hogy együtt utazzanak.