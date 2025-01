Krausz Gábor: Életem legjobb éve volt, és az idei még jobb lesz

Az ünnepi időszak végeztével elgondolkodtunk azon, hogy milyen lehetett egy sztárséf karácsonya és a szilvesztere, és milyen érzés lehetett például Mikes Anna édesanyjának a tudat, hogy Krausz Gábor ül a családi asztalnál és ő „meózza” a halászlé, töltött káposzta, bejgli kombót, amit készített. A Séfek Séfe mesterét egyébként az utolsó utáni pillanatban értük el: szombat reggel Mikes Anna és Krausz Gábor kettesben elutaztak a Maldív-szigetekre, hogy rápihenjenek az idei évre.

Krausz Gábor a Borsnak beszélt a mögöttünk álló ünnepi időszakról és a 2025-ös terveiről (Fotó: Boldog Ati)

Krausz Gábor: „Kiderült számunkra, hogy a kapcsolatunk valahol az égben köttetett”

– Elképesztő év volt számunkra a 2024, hiszen annyi élményt és annyi munkát sikerült belezsúfolnunk Annával együtt, hogy visszatekintve nem is feltétlenül értjük, hogy volt ez lehetséges. A felsorolást egyébként kezdhetjük a Dancing with the Starsban aratott győzelmünkkel, mert bár 2023 decemberében ért véget, de mégiscsak az adta meg a kezdő lökést a tavalyi évünknek.

Nem sokkal azután jött az Ázsia Expressz, ahol végérvényesen kiderült számunkra, hogy a kapcsolatunk valahol az égben köttetett, és nincs az a feladat, nehézség, vagy ármány, ami kettőnk közé állhat

– kezdte a Borsnak Karusz Gábor, majd rátért 2024 végére, ami bizony álomszerűen alakult, vagyis megkoronázta az egész évüket.

Mikes Anna és Karusz Gábor egy romantikus vakációval nyitják az új évet (Fotó: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Krausz Gábor: „Eleinte nem is nagyon tudtam mit kezdeni a nyugalommal”

– A vendéglátás nem az a kimondott sétagalopp, különösen ha az év utolsó időszakát nézzük. Mégis, hosszú évek óta először sikerült úgy zárnom az évet, hogy karácsonyig minden feladatomat elvégeztem itthon és Ausztriában is. Bevallom, eleinte nem is nagyon tudtam mit kezdeni a rám szakadt nyugalommal, de Hannika és Anna hamar helyrebillentettek. December 23-án letettem a kést a melóban és felvettem otthon. Rengeteget főztem, mert természetesen nem tudtam meghazudtolni magam, de most a házias, otthoni ízeké volt a főszerep és nem az volt a cél, hogy valami igazán extra, fine dining menüsört tálaljak az ünnepi asztalra. Persze, azért igyekeztem megmutatni a családnak, hogy mit is jelent, ha egy séf dobja össze a karácsonyi menüt, de visszafogtam magam és ez így volt jó – tette hozzá Krausz Gábor, aki korántsem olyan félelmetes vendég, mint ahogyan azt első nekifutásra gondolná az egyszeri háziasszony.