„Elolvadtam ettől a képtől” – így bújik egymáshoz szerelmesen Mikes Anna és Krausz Gábor – fotó

Az ország egyik kedvenc szerelmespárja már egy ideje nem jelentkezett közös képpel, főleg nem ilyen romantikussal, így rajongók elolvadtak a kép láttán.

Fotó: Archív / Hot magazin

Mikes Anna és Krausz Gábor az Instagram-oldalukon osztotta meg az összebújós fotót, amelyen jól látszik, hogy még egy év után sem tagadhatják le, hogy mennyire odavannak egymásért.

RÁKANYARODTUNK A KARÁCSONYRAAAA

– írta a szerelmespár a fotóhoz, amelyet rögtön el is árasztottak a dicsérő kommentek.

„Elolvadtam ettől a képtől. Továbbra is nagyon szeretlek mind a kettőtöket!!”

„Drága Anna&Gábor! Elképesztően aranyosak vagytok ezen a képen, mint ahogy egyébként minden közös képeteken. Itt is látszik, hogy még mindig mennyire szeretitek egymást, kívánom, hogy ez legyen is így örökké! Nagyon kedves hangulatot is áraszt ez a kép, összhangot, és a mosolyotok nekem is ráfagyott az arcomra. Örülök, hogy újra láthatunk rólatok közös fotót, már nagyon régen láttunk. Kívánom, hogy teljen ez a kis kirándulás nagyon jól, szeretetben, mert nagyon jó ezt látni. Köszönjük a bejelentkezést, legyetek továbbra is nagyon boldogok, és kívánom azt is, hogy az ünnepek is csodálatosan teljenek számotokra! Puszi!”

„De jó látni benneteket!!”

– írták a rajongók mások mellett.