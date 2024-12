Különleges élmény Hannaróza számára: Így karácsonyozik idén Krausz Gábor és Mikes Anna

Vajon mit kap Krausz Gábor lánya karácsonyra?

Ahogy a legtöbb gyerek, Hanni is szorgosan üzenget a Jézuskának, hogy minek örülne a legjobban. Mivel még nem tanult meg írni, alternatív módot talált ki arra, hogy elküldje a kívánságait.

– Leginkább csak úgy tett, mintha írna, aztán végül nem egy levél lett belőle, hanem egy könyv vagy inkább album, amibe összegyűjtötte mindazt, amire vágyik. Amikor boltba megyek vele, akkor legszívesebben mindent a kosárba pakolna.

Most viszont bevezettem, hogy fotózza le vagy rajzolja le azt, ami igazán tetszik neki, és küldje el a Jézuskának.

– Mindig azt mondtam, hogy sosem fogom elkényeztetni a gyerekemet, mert fontos, hogy megtanulja, hogy nem kaphat meg mindent, de hát ebből nyilván nem lett semmi! Az az igazság, hogy szívem szerint még a csillagot is lehoznám az égből a kislányomnak, és nehéz megállni, hogy ne tegyem – vallotta be Krausz Gábor.

Azt, hogy végül Hanninak mit hoz a Jézuska, közösen döntik el. Mivel a kislány már tanul biciklizni, egy nagyobb bicajt biztosan talál majd a fa alatt.

– A tárgyi ajándékokkal szerintem nincs semmi baj, de én inkább élménypárti vagyok. Hanni imádja a színházat és a táncot, ezért elmegyünk majd az Operába megnézni a Diótörőt, de azon is gondolkozom, hogy a gyerekeknek szóló Hattyúk tava előadás is egy kedves ajándék lenne számára. Gáborral is főleg élményeket ajándékozunk egymásnak; szülinapra pél­dául mindketten utazással leptük meg a másikat.

A legfontosabb azonban az, hogy meglepetés legyen!

– árulta el Krausz Gábor párja, Mikes Anna.

Krausz Gábor és Mikes Anna karácsony után utazni készülnek

A párnak rendkívül mozgalmas éve volt, hiszen több közös nyaraláson vettek részt, összeköltöztek, és még az Ázsia Expresszben is szerepeltek.

– Ha belegondolok, hogy mennyi csodás élményünk volt, milyen sok minden történt velünk, akkor mindig elérzékenyülök. Annyira mesébe illő szerintem a mi történetünk, és olyan boldog vagyok, hogy Gáborral egymásra találtunk! – érzékenyült el a táncos.

A történetük pedig szépen bővül újabbnál újabb fejezetekkel, hiszen már 2025-re is tervben van egy izgalmas program, ahová hármasban szeretnének elmenni.