WhisperTon így zárja a 2024-es évet: „Több álmom is valóra vált!”

Eddig sem panaszkodhatott a népszerűségére a TV2 táncos showműsorának győztese, csak TikTok oldalának milliós követőtábora van. WhisperTon nem gondolta volna, hogy ezt még tovább lehet fokozni, de aztán jött a Dancing with the Stars…

WhisperTon nem csak csillogó kupát, de örök barátságot is nyert a Dancing with the Starsban (Fotó: SZL)

WhisperTon: A Dancing győzelem a legszebb lezárása az évnek!

Egy ország ismerte és szerette meg a fiatal influenszert a Tv2 nagy sikerű műsorában. WhisperTon lapunknak elárulta, a táncos show műsor rengeteget adott.

– Én vagyok az az ember, aki év végén magának is csinál egy TikTok-ra is kiposztolandó évértékelést, évösszegzést, mert velem mindig annyi minden történik, hogy nekem is vissza kell néznem a képeket, mert azt érzem, tíz ember életét megélem egy év alatt a legpozitívabb értelemben – kezdte a Borsnak WhisperTon.

– Az évemet Milánóban kezdtem, egy hónapot kint voltam egy divat iskolában, ami fantasztikus lehetőség volt, divat bizniszt tanultam, szóval kicsit belekóstoltam az egyetemi világba. Idén is több nagyon szép helyen jártam, voltam például Japánban, Európán belül is több helyen, például Portóban, Barcelonában, tényleg csodálatos helyeken, amiért szintén összetehetem a két kezem. De a legmonumentálisabb dolog idén az az volt, hogy megjelent a saját ital márkám, a Sparkly, mert ezen a háttérben másfél-két évig dolgoztunk. Hú, ez nagyon izgalmas dolog volt, amihez egy nagyon szuper kisfilmet csináltunk egy nagyon tehetséges csapattal. De így márkával kapcsolatban történt több izgalmas dolog még, bevezettük például 400 kisboltba és 300 Fornettibe, és már most készül az új íz, ami januárban jön ki.

WhisperTon elárulta, hogy Katicával mire készülnek az új évben (Fotó: Polyák Attila)

WhisperTon örök barátságot kötött Katicával

A népszerű tiktokker azt mondja, mindig is úgy élt, ha nagyon akarsz valamit és mindent meg tesz érte az ember, az álmok valóra válnak.

– A másik legmeghatározóbb élmény idén, az a Dancing with the Stars. A szeptembert, novembert, decemberemet körülölelte a műsor és a készülődés, a próbák, az élő adások. Nekem ez a műsor volt az első televíziós szereplésem, amit nem a szereplés, hanem a formátum miatt vállaltam el. Az amerikai változatot 12-13 évesen láttam először, nagyon közel állt a szívemhez, mindig egy szép kifejezési formának tartottam a táncot, ugye korábban bele is kóstoltam. Így a válasz egyértelműen igaz volt!