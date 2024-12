Szabó Zsófi menetelése a Dancing with the Starsban már magában egy óriási győzelem, hiszen a csinos műsorvezető nagy nehézségek árán jutott el a döntő kapujáig. A műsor közben ugyanis meg kellett válnia párjától, Andrei Mangrától, aki komoly rendőrségi ügybe keveredett, ezért nem folytathatta a show-t Zsófival. Ez érthető módon nagyon megviselte a sztáranyukát, hiszen hosszú heteken keresztül készültek együtt, időközben pedig nagyon jó barátság is kialakult köztük. Ám, a sors mégis úgy hozta, hogy együtt már nem nyerhetik meg a műsort... Ellenben Suti Andrással még lehet esélye a győzelemre Zsófinak, ugyanis Hosszú Katinka volt táncpartnere ugrott be Andrei Mangra helyére. A csere ráadásul eléggé jól sikerült, hiszen gyorsan összeszoktak, és komoly pontszámokat zsebeltek be a zsűritől is. Most pedig már csak egy karnyújtásnyira van a győzelem!

Fotó: Szabolcs László

Szabó Zsófi és Suti András gőzerővel készül a Dancing with the Stars döntőjére

Szabó Zsófi így készül a Dancing with the Stars döntőjére

Nincsenek könnyű helyzetben a párosok, hiszen hatalmas terhelésnek vannak kitéve a finálé előtt. Próbákról próbákra járnak, és még akkor is gyakorolják a lépéseket, mikor nem a táncteremben vannak. Ez a hajtás persze megviseli a szervezetüket is, és ezt most Szabó Zsófi legújabb Insta-posztja is alátámasztja. A műsorvezető a történetében egy láz-és fájdalomcsillapító, valamint egy gyulladásgátló és fájdalomcsillapító gyógyszer széttépett tasakját tette ki, a posztban pedig táncpartnerét, Suti Andrást is megjelölte. Mivel a fotón két pohár szerepel, nehéz eldönteni, hogy melyik kié lehet, az viszont biztos, hogy valaki megfázással, valaki pedig sportsérüléssel küzdhet.

Valószínűleg ez nem fogja visszatartani a párost, és szombaton mindent megtesznek, hogy övék legyen a végső győzelem, ám egyelőre a rajongók nagyon aggódnak!