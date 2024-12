Valóra vált Szabó Zsófi álma, de rosszul sült el a nagy meglepetés - el is sírta magát

A Dancing with the Stars egyik nagy esélyesének tartott Szabó Zsófi boldogan mesélt karácsonyi emlékeiről a TV2 Play háziasszonyának, Lissák Laurának. Csak akkor komorodott el egy pillanatra, amikor felidézte azt az ünnepet, amelyen sírva várta, hogy megérkezzen a Jézuska. A műsorvezető nem azért pityergett, mert nem azt az ajándékot kapta, amire vágyott, sőt éppen azért, mert abban az évben valóra vált az álma, de a nagy meglepetés nem éppen úgy sült el, ahogyan azt tervezte. Zsófiról köztudott, hogy rajongva szereti a lovakat. 12 éves volt, amikor életre szóló szerelemre lobbant a nemes állatok iránt és attól a perctől kezdve nem vágyott másra, csak hogy legyen egy saját hátasa. Egy évvel később ez az álma valóra vált és még azon melegében le is esett a paripa hátáról egy karácsonyi tereplovaglás során. Zsófi farcsonttörést szenvedett, így szenteste nem éppen örömkönnyek hullottak a szeméből.

Szabó Zsófi sosem feledi el azt a bizonyos szentestét... Fotó: TV2

Szabó Zsófi karácsonykor törte össze magát

– Emlékszem, hogy 2001-ben kezdtem el lovagolni és nagyon szerettem volna egy saját lovat. Abban az évben karácsonyra kaptam egy játéklovat, de 2002-re már volt saját lovam és a karácsonyfa alatt, törött farcsonttal pityeregtem.

A karácsonyi tereplovaglás alkalmával leestem a lovamról

– mesélte ma már nevetve Szabó Zsófi, aki egy korábbi interjújában hosszabban is mesélt szenvedélyéről és persze a lovassportban elért eredményeiről is.

Szabó Zsófi és Suti András együtt meséltek karácsonyi emlékeikről Fotó: Markovics Gábor

Szabó Zsófi: „Imádott apukám megvette az első lovamat”

– Bár Budapesten nevelkedtem, sűrűn látogattuk gyerekkoromban a vidéki rokonokat és az állatok, a tanya világa egyáltalán nem volt idegen számomra. A lovaglás, a lovak szeretete ugyanakkor viszonylag későn, tizenkét éves koromban érkezett az életembe. A féltestvéreim vittek el lovagolni. Tisztán él az emlékemben az érzés, az illatok, az a pillanat, amikor véglegesen magával ragadott a lovak világa. Egyenesen beszippantott, onnantól kezdve éjjel-nappal csak a lovak körül jártak a gondolataim. Imádott apukám egy évvel később már megvette az első lovamat, Emírt, akivel ifjúsági bronzérmes sportoló lettem, sorra nyertük az Aranyos kupa versenysorozatot” – nyilatkozta korábban Szabó Zsófi