Élő adásban sírta el magát Szabó Zsófi, megható oka volt rá

Elsírta magát a Dancing with the Stars elődöntőjében bemutatott első produkciója után Szabó Zsófi. Még táncpartnerénél, Suti Andrásnál is majdnem eltört a mécses a zsűri értékelése alatt.

Élő adásban sírta el magát Szabó Zsófi Fotó: Mate Krisztian

Én ma egész nap sírok, szerintem fantasztikus, amit itt ma a stáb összerakott. Mindenkinek köszönjük szépen, nagyon sok munka van ebben az adásban is. Nagyon megható, hogy van egy kis idő a szeretetre, a lelassulásra. Mindenki, akinek családja van, ma egy kicsit elkényelmesedhet és szerethet

- válaszolta Szabó Zsófi arra a kérdésre, miért szöktek könnyek a szemébe.