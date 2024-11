Szabó Zsófi végre elmondta a véleményét Andrei Mangrával kapcsolatban

Szabó Zsófi élete teljesen felfordult egy héttel ezelőtt, amikor kiderült, hogy a Dancing with the Stars versenyében vele táncoló Andrei Mangra bűnügybe keveredett. Mint arról a Bors is beszámolt, a tehetséges táncos múlt hét csütörtökön verekedés résztvevője volt, a rendőrség jelenleg kábítószer-birtoklás és zsarolás miatt is eljárást indított. Az első hírek még arról szóltak, hogy Andrei csak áldozata volt a történteknek, de ahogy telnek a napok, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem egy véletlenszerű támadásról lehet szó, sokkal inkább egy tartozási ügy kiteljesedéséről.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra akár meg is nyerhették volna a Dancing with the Stars versenyét (Fotó: Mediaworks archív)

Szabó Zsófi véleménye az ügyről

A műsorvezető érthető okokból teljesen kiborult, amikor a múlt szombati adás előtt egy nappal kiderült, hogy másnap nem fognak együtt táncolni... Zsófi egy beugró táncossal, Suti Andrással lépett táncparkettre aznap és most már egyre inkább úgy tűnik, hogy a verseny további élő adásaiban is így lesz. A TV2 ugyan még nem adott ki hivatalos tájékoztatást, de a Róna utcában azt pletykálják, hogy Andrei Mangra előtt becsukódnak a stúdió ajtajai...

Az ügy legnagyobb vesztese kétségkívül Szabó Zsófi, aki mit sem tehet arról, hogy ilyen helyzetbe került, ebben a rendkívül nehéz időszakban. A műsorvezető nyár óta próbál a versenyre, az élő adások után minden következő héten új koreográfiákat sajátít el, a napjaiból legalább tíz órát a táncra fókuszál, és akkor egyik napról a másikra, önhibáján kívül, iszonyatosan nehezen megoldható szituációban találja magát. Furcsa is volt, hogy eddig egyetlen szót sem volt hajlandó nyilatkozni a témában...

Szabó Zsófi eddig nem volt hajlandó megszólalni Andrei-jel kapcsolatban (Fotó: Mediaworks archív)

Betelt a pohár

Zsófi eddig hallgatott, most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy a maga módján kifejtse az elmarasztaló véleményét Andrei Mangrával kapcsolatban. A műsorvezető az Instagram-oldalán osztotta meg a gondolatait egy sokatmondó Fodor Ákos idézet formájában, ami így szól:

„SZABADSÁG Egy-egy élet- nap: ajándék? vagy büntetés? Amivé teszed.”