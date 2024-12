Szabó Zsófi megsúgta, így lépett túl Andrei Mangra botrányán

Andris nem csak egy fantasztikus ember és kiváló táncos. Amikor én őt megismertem, akkor azt mondták, hogy ő az az ember itt a Dancing with the Stars csapatában, akit mindenki szeret. Én akkor azt mondtam, hogy hogy lehet az, hogy valakit mindenki szeret, de most már tudom a válaszokat arra, hogy őt miért szereti mindenki!