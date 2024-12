„Amikor padlón voltam...” – így vészelte át a válását a magyar zenész

Kis Bódi Guszti a 2024-es évét a "kacifántos" jelzővel illette, hiszen megtapasztalta, milyen a padlón feküdni magányosan, és milyen az, amikor hamvaiból főnixként támadhat fel. Szerencsére már az újjászületés szakaszában van a zenész, aki ezt főként a családjának köszönheti. A legnehezebb pillanatokban ugyanis rájuk számíthatott egyedül, tekintve, hogy mindent hátra kellett hagynia, amit a feleségével felépített. A válás után vége lett a közös zenélésnek, és már a közös otthonra is úgy kell tekintenie, hogy az a volt felesége otthona... Ma már azonban nem veszteségként tekint a történtekre a férfi, hiszen kimászott a gödörből.

Kis Bódi Guszti a családjának köszönheti, hogy túltette magát a válásán (Fotó: Szabolcs László)

Kis Bódi Guszti: Nagyon szoros lett a kapcsolatunk

Sajnos Kis Bódi Guszti válása előtt nem volt felhőtlen a kapcsolata a családjával, ugyanis azt állította, hogy szerettei kitagadták. A Séfek Séfek videójában elhangzott az is, hogy apjával évekig nem is beszélt, aki szomorúan vette akkor tudomásul fia szavait... Szerencsére a családi dráma még azelőtt megoldódott, hogy még nagyobb katasztrófa lett volna belőle, és ahogy Kis Guszti is mondta: a válásával még közelebb került a szeretteihez, de főként az édesapjához és az öccséhez.

– Az elmúlt egy évem igazán kacifántos volt. Túl vagyok egy váláson, újraépítettem az életem a nulláról, elkezdtem ismét zenélni és még közelebb kerültem a családomhoz. Nekik egyébként nagyon fontos szerepük volt az elmúlt időszakban, ők és a zene húzott ki igazán a gödörből. Úgy érzem, hogy ennek a veszteségnek köszönhetően közelebb is kerültünk a családommal egymáshoz, nagyon szoros lett a kapcsolatunk, nekem erre a békére volt szükségem. Az öcsémre is számíthattam, mellettem állt, amikor én padlón voltam. Hálás vagyok ezért! – mondta lapunknak Kis Guszti, aki szeretné, ha ez a harmónia megmaradna a jövőben is.

2025-re egyetlen kívánságom van! Ez nem más, minthogy ez a családi béke maradjon meg, szeressük és tartsunk ki egymás mellett. És, ha már itt tartunk, szeretném, hogy a zenélés is olyan jól menjen, mint most. Henivel nagyon jól kiegészítjük egymást a dalokban, az emberek szeretik, amit csinálunk, és remélem, hogy ez jövőre is így lesz

