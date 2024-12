"Ez egy erős kötelék" – Rátalált a szerelem Kis Bódi Gusztira?

Kis Bódi Guszti 2024-es éve igencsak kacifántosra sikeredett, hiszen hullámvölgyekből nem volt hiány. A népszerű énekes még az esztendő elején jelentette be, hogy válik a feleségétől, s ez egyúttal azt is jelentette, hogy teljesen új életet kellett kezdenie a nulláról. Hátrahagyta az otthonát, felköltözött Budapestre, majd a munkájában is egyedül kellett helytállnia, hiszen eddig Adrival zenéltek együtt. A dolog lelkileg megviselte őt, azonban nem bánkódott sokáig: a munkába és a családhoz menekült, ráadásul megismerte új duettpartnerét, Henit is. Gyorsan kiderült, hogy nagy köztük az összhang, remekül dolgoznak együtt és a közönség is szereti őket. Igen ám, csak aztán elindultak a pletykák is, hogy lehet valami köztük...

Kis Bódi Guszti így tölti az ünnepeket Fotó: Szabolcs László

Kis Bódi Guszti reagált a pletykákra

A zenészre idén már csak a pihenés vár, hiszen nemrég befejezték a munkáikat Henivel. Legújabb daluk természetesen ismét nagy siker, azonban ahogy említettük, a kommentelők között elindultak a találgatások. Sokaknak ugyanis feltűnt, hogy nagy az összhang a zenészek között, és hogy ez akár a barátságon is túlmutathat. Na, de mit mond erre Guszti?

– Nagyon jó a közös munka Henivel, minden gördülékenyen megy a stúdióban és a forgatásokon is. Szerencsére a közönség is szereti, amit csinálunk, és még mi is élvezzük egymás társaságát. Jó köztünk az összhang, ezért sokszor megkapjuk, hogy nem csak munkakapcsolat van köztünk. Holott de, nincs szó másról, mint barátságról, viszont ez egy erős kötelék.

Nem véletlen, hogy a szilvesztert is közösen tervezzük, és karácsony másnapján is meglátogatjuk egymást. Viszont ez nem jelenti azt, hogy több lenne köztük barátságnál

– mondta lapunknak Kis Bódi Guszti.