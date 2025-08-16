UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Most kaptuk: lángokban áll Budapest, hatalmas erőkkel próbálják oltani a tüzet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 12:25
ZuglótűzoltóktűzRákospalota
A fővárosi hivatásos tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat Zugló és Rákospalota határában.
N.T.
A szerző cikkei

Tűz keletkezett Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében. A száraz aljnövényzet gyulladt ki. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek gyorsan terjednek - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

