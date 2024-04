„Szeretném újrakezdeni” – alig váltak el, vissza akarja szerezni volt feleségét Bódi Guszti

Bódi Guszti legidősebb fia, Kis Guszti először a Borsnak árulta el, hogy feleségével hullámvölgybe került a házasságuk, s bár akkor még a rajongók reménykedtek abban, hogy van megoldás a pár problémájára, sajnos az élet másként rendelkezett. A zenész a minap jelentette be: hivatalosan is elvált a feleségétől...

Fotó: YouTube

Bódi Guszti elvált a feleségétől, Adritól

Elvált Bódi Guszti legidősebb fia

Mint kiderült, Kis Guszti és Adri kálváriája már hónapok óta tartott, és nem egészen fél évvel ezelőtt már külön is költöztek. A zenész hátrahagyta közös, gyulai otthonukat és Budapestre költözött a Bódi család közelébe. Bár a szerettei sokat segítenek neki, nem titkolja, hogy lelkileg nagyon megviselte a válás. Főleg, mert ahogy ő mondja: nem igazán tettek olyat, ami ok lenne a válásra.

Adrival elváltunk! Ez már hivatalos, a bíróság is kimondta

– kezdte a minap a Ripost-nak Kis Guszti. A 45 éves énekes szerint akkor kezdtek elindulni a lejtőn, mikor a családi drámájukat a nagyvilág elé tárták a Séfek séfe műsorában. Amiatt rengeteget vitáztak, de az is közrejátszott, hogy míg Guszti vissza akart jönni Pestre, addig volt felesége inkább a vidéki életet preferálta.

– Egyikünk sem tett semmi olyat, ami okot adott volna a válásra. Tudom, hogy ez most fura kijelentés, de tényleg így van. Ő is, és én is 15 évig hűségesek voltunk egymáshoz. Mellette soha nem néztem félre, nekem ő volt a mindenem. Ő egy nagyon szép lány, gyönyörű a lelke is. Tökéletes volt a kapcsolatunk, egyetlen napot nem töltöttünk külön az elmúlt években, de mégis elmentünk egymás mellett. Talán, ami elindított minket ezen a lejtőn, az a családi mizériánk volt, még a Séfek séfe kapcsán. Az rengeteg problémát szült, amiket nekem kellett megoldanom. Ez vezetett el addig, hogy egyre többet vitáztunk, és végül úgy döntöttünk, hogy külön kell folytatnunk – fogalmazott a zenész, akit nagyon megviselt lelkileg, hogy 15 év után új életet kellett kezdenie. Mint mondja, mindenben Adrit látja, s nem telik el úgy nap, hogy ne gondolna rá, azonban azzal is tisztában van, hogy az élet megy tovább, és neki is meg kell barátkoznia ezzel a helyzettel. De a jelek szerint egy darabig még nem fog belenyugodni a dologba...

Fotó: Szabolcs László

Kis Guszti szeretné visszaszerezni a feleségét

Vissza akarja hódítani a feleségét

Bár lelkileg nagyon megviselte a válás Gusztit, ő mégis pozitívan tekint a jövőre. Azt reméli ugyanis, hogy Adrival még tartogat közös éveket a sors.

Ez az újrakezdés, amiben most benne vagyok, ez kétértelmű. A karrieremet is újrakezdem, de Adrival is szeretném újrakezdeni, ha esetleg lenyugodna a dolog. Lehet, eljutunk odáig

– kezdte Guszti.

– Most egyelőre édesanyámon keresztül kommunikálunk egymással, mert annyira frissek a sebek, hogy nem szeretnénk még nagyobb fájdalmat okozni egymásnak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a házasság egy életre szólt Adrival, hiába papíron már nem vagyunk együtt. Én őt továbbra is szeretem és tisztelem, és bízom abban, hogy a jövőben új életet tudunk kezdeni. Részéről is ezt érzem egyébként. Máskülönben lazán tudnánk kezelni ezt a dolgot, de minden alkalommal elragadnak minket az érzelmek, ha kommunikálunk egymással – tette hozzá a zenész, akinek a hangja is elcsuklott, mikor volt kedvesét emlegette.