„Heni nagyon aranyos lány” – Új életet kezdett Kis Bódi Guszti

Kis Bódi Guszti élete fenekestül felfordult az év elején, ugyanis zátonyra futott a házassága, és a 0-ról kellett újraépítenie mindent. Ez azonban már csak a múlt, a zenész új életet kezdett: sikeres a munkában és magánéletében is. Sőt, azt is megtudtuk, hogy készen állna egy új kapcsolatra is...

Fotó: Szabolcs László

Kis Bódi Guszti új életet kezdett

Kis Bódi Guszti: Heni nagyon aranyos lány

Nos, ahogy említettük, Guszti élete rendeződött, s ebben nem csak a munkának, de egy fiatal hölgynek is komoly szerepe volt. Heni volt ugyanis az, aki a legjobbkor érkezett a zenész életébe, hiszen kirángatta a nehézségekből, és ma már új szemüvegen keresztül tudja szemlélni a világot. Éppen ezért, egy új kapcsolattól sem zárkózik el, bár most úgy érzi, hogy nincs értelme keresnie: ha jön az igazi, akkor az úgy is fel fog tűnni neki.

Nem keresem görcsösen a párom, majd jön, ha jönnie kell. Ettől függetlenül nyitott vagyok az ismerkedésre, szeretnék én is találni valakit, akivel ellehetnék. Viszont, az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy most kereknek érzem az életet

– kezdte a Borsnak Kis Guszti, aki sokat köszönhet a családjának is, hiszen válása után mindenben segítették. Például a zenei karrierjében is. Igaz, ebben Heninek is nagy szerepe volt.

– Itt a családom, akikre mindig számíthatok, nem csak a magánéletem, de a karrierem egyengetésében is. Utóbbival most nagyon meg vagyok elégedve, úgy érzem, hogy megérkeztem, megtaláltam a helyemet. Van egy fiatal, gyönyörű lány, akivel most együtt dolgozom, és kifejezetten gördülékenyen megy vele a munka, gyorsan összecsiszolódtunk, és azt látom, hogy az embereknek tetszik is a mi duónk – tette hozzá a zenész, aki egy kicsit mesélt duettpartneréről is. Na, meg arról is, hogy lépten-nyomon összeboronálják őket.

Heni nagyon aranyos lány, és pont jókor érkezett az életembe. Sokan meg is kérdezték, hogy van-e köztünk bármi, mert annyira egy hullámhosszon vagyunk. Még a családom is azt hitte, hogy mi egy pár vagyunk, pedig szó sincs erről.

– Ez csupán munkakapcsolat, de az valóban tagadhatatlan, hogy nagyon bensőséges. Együtt vagyunk sülve-főve a munka miatt, kedveljük egymás társaságát, és inspiráljuk is egymást a mindennapokban. De leszögezem még egyszer: nincs köztünk több barátságnál – tette hozzá Guszti.