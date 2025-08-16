Rejtélyes üzenet? Megdöbbentő búcsúajándékot hagytak Schmuck Andor sírján

Szívszorító szertartáson vettek végső búcsút a Tisztelet Társaságának elnökétől péntek délután a Fiumei úti sírkertben. A Schmuck Andor halála után egy hónappal és egy nappal megtartott temetésen rengetegen voltak, több száz tisztelő és barát rótta le tiszteletét, a ravatalozóban egy tűt sem lehetett voltak leejteni.
A szívfacsaró szertartáson többek között a jó barát, Nyári Károly mondott búcsúbeszédet, amit Frank Sinatra My way című dalába csempészett bele, ami az elhunyt egyik kedvenc dala volt. A ravatalozóban Schmuck Andor volt felesége, Eszter is megjelent, akit családja támogatott a gyász pillanataiban, de zokogását nem tudta visszatartani. De a fekete fátyolba burkolózó Fodor Zsóka sem tudta leplezni mély gyászát, az elhunytat saját fiának tekintő színésznő miután a koporsó elé letette az emlékezés virágait, hangosan felzokogott, majd kifutott a ravatalozóból sokak megdöbbenésére.
A művésznő nehezen tudta összeszedni magát, a sírig vezető rövid úton végig a máltai rend egyik lovagjába kapaszkodott, rázta a vállát a zokogás, amikor leeresztették a koporsót és a sírra egymás után kerültek fel a koszorúk. Amikor az utolsó virág is felkerült, még pár pillanatig csukott szemmel emlékezett Schmuck Andorra.
Szívszorító látványt a márvány sír, Schmuck Andor temetése után. Több hatalmas koszorú is felkerült, a legnagyobbat a Tisztelet Társasága készítette, virágokból közében a politikus ikonikus nyakkendőjét mintázták meg. Rejtélyes menyasszonya, Kinga pedig egy gyönyörű szív alakú koszorút helyezett el, aminek szalagjára az volt írva: Szeretlek, Kincsem, Örökre menyasszonyod" De a Bors még valamit felfedezett a sír két pontján is, egy-egy flakon bontatlan kóla üdítőt, amit nem lehet tudni ki hagyott ott. De hogy ki volt az és mi a jelentése, egyelőre nem derült ki...
