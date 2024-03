"Jelenleg külön vagyunk" – elköltözött feleségétől Bódi Guszti

Bódi Guszti és családja a tökéletes példája annak, hogy bármennyire nehéz helyzetben van valaki, ők mindig számíthatnak egymásra. Emlékezzünk csak vissza arra, mikor kis Guszti és a Bódi família között mosolyszünet volt, ugyanis a zenész a Séfek séfe kamerái előtt azt állította: édesapja kitiltotta őt a családból. Eleinte úgy tűnt, hogy akkora az ellentét, hogy ebből sosem lesz békülés, azonban az egymás iránti szeretetük sokkal erősebb volt, így elásták a csatabárdot…

Bódi Guszti legidősebb fia elköltözött a feleségétől (Fotó: TV2)

Bódi Guszti családjában nem szokott vita lenni

Mikor a família tagjai meglengették a fehér zászlót, egy óriási bulival ünnepelték meg, hogy újra egyesült a család. Akkor kis Guszti öccse, Csabi úgy nyilatkozott, hogy bár nem egyformák a testvérével, nem szabad, hogy egy félreértés éket verjen közéjük, az pedig pláne nem fér bele, hogy hónapokig ne beszéljenek egymással.

− Felnőtt emberek vagyunk, nem szabad, hogy egy félreértés éket verjen közénk. A bátyámmal megbeszéltük a dolgainkat, nyilván nem vagyunk egyformák, előfordul, hogy nem is értünk egyet valamiben, de ezeket mindig szép szóval kell rendezni. Egy családban nem lehet, hogy hónapokig ne beszéljünk egymással, félre kell tenni a büszkeséget, hiszen a szeretet mindig erősebb. Erre szeretném nevelni a gyermekeimet is – mondta akkor Csabi, aki hozzátette azt is: reméli, példaként állhat a történetük olyan családok előtt, akik hasonló cipőben járnak.

Azóta természetesen szorosabb a család kapcsolata, mint valaha, mindenben támogatják egymást. Még abban is, hogy kis Guszti új életet kezdhessen, egy új városban…

Mi történt?

A rajongók nagyon meglepődtek, mikor Csabi megosztotta a közösségi oldalán, hogy bátyja új oldalt készített magának a Facebookon. Főként azért csodálkoztak ezen sokan, mert eddig a feleségével, Adrival volt egy közös profilja, de a fekete hajú szépség mintha kámforrá vált volna. Már semmi sem utal arra, hogy ők egy pár lennének, s ezt tetézi még az is, hogy kis Guszti oldalára kikerült: „bonyolult kapcsolatban.”

De még mindig tudjuk fokozni a helyzetet! A zenész ugyanis hirtelen elhagyta Gyula városát, és felköltözött Budapestre, hogy új életet kezdjen. Kíváncsiak voltunk hát, hogy tényleg igazak-e a pletykák, ezért felhívtuk Gusztit, aki nem cáfolta az értesüléseinket.

Valóban elköltöztem Gyuláról, jelenleg itt élek a fővárosban. Történt egy komoly változás az életemben hónapokkal ezelőtt, és nem titok, hogy Adrival jelenleg külön vagyunk.

– Ez most egy nehéz időszak mindannyiunk számára, de próbálok minél pozitívabban hozzáállni ahhoz, ami most velem történik. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a családom és barátaim mindenben támogatnak, a zene pedig a terápiám, amire a legnehezebb pillanatokban is támaszkodhatok. Az pedig, hogy mit hoz még a jövő, számomra is titok – árulta el sejtelmesen kis Guszti, aki egyelőre nem szeretett volna kitérni arra, hogy valójában hányadán állnak Adrival. Az viszont biztos, hogy most külön élnek, és a zenész új életet kezdett.