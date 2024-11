Újra szerelmes? Megszólalt válása után Kis Bódi Guszti

Kis Bódi Guszti számára nem indult túl jól a 2024-es év, ugyanis az új esztendő beköszöntével véget ért a házassága. A zenésznek a nulláról kellett újrakezdenie az életét, de a kemény munka meghozta a gyümölcsét: ma már sikeres a karrierjében és a magánéletében is. Sőt, azt is megtudtuk, hogy készen áll egy új kapcsolatra, és lehet, hogy már a kiszemeltje is megvan...

Kis Bódi Guszti újra szerelmes? (Fotó: Szabolcs László)

Kis Bódi Guszti: El tudnám képzelni, hogy Henivel több legyen köztünk

Heni neve már ismerős lehet olvasóinknak, ugyanis a zenész korábban már beszélt róla. Akkor még csak a munkakapcsolatról volt szó, és arról, hogy mennyire jól kijönnek egymással. Ez továbbra is így van, viszont időközben Kis Gusztiban megfogalmazódott más is...

Úgy érzem, most már nagyon jól vagyok. Újra kiteljesedtem és megnyugodtam. Ebben nagy szerepe volt a családomnak, akik mindenben mellettem álltak és támogattak, illetve itt van nekem Heni is, a duettpartnerem. Ő is kellett ahhoz, hogy kimásszak abból a gödörből, amiben benne voltam a válásom után...

– kezdte lapunknak Kis Guszti, aki valóban kivirult, amióta visszatért a zenéhez. És Heni is fontos szereplője lett az életének...

– Henivel pár hónapja zenélünk együtt és azt kell mondjam, hogy nagyon jó a közös munka. Jól kijövünk egymással, és ezt a rajongóink is látják, sőt néha még túl is gondolják. Sok olyan üzenetet kaptam, hogy milyen jól mutatunk együtt, és hogy érezhető a kémia köztünk, de megnyugtatok mindenkit: Henivel csak barátok vagyunk – reagált a pletykákra a zenész, mi viszont rákérdeztünk arra is, hogy ha ennyire működik köztük minden, akkor mégis mi az oka, hogy csak barátok?!

– Az tagadhatatlan, hogy Heni egy nagyon szép, tehetséges és vonzó lány, és az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mellette repül az idő. Pedig több mint 20 év van köztünk, de ez egyáltalán nem érződik. Alapvetően engem a korkülönbség nem is zavarna, bár bevallom, eleinte tartottam attól, hogy majd mit szólnak ehhez az emberek, mikor meglátnak minket együtt énekelni. De ma már nem érdekel, éppen ezért merem azt mondani, hogyha idővel úgy alakulna, el tudnám képzelni, hogy Henivel több legyen köztünk. Egy jó kapcsolat alapjai ugyanis adottak, ráadásul a családom is azt mondta, hogy látványosan kivirultam mellette. Szóval azt tudom mondani, hogy majd az idő eldönti, mi lesz... Én nyitott vagyok, de a szerelmet konkrétan nem keresem – tisztázta a dolgokat Kis Bódi Guszti.