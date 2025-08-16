UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli készültség: elraboltak egy 7 hónapos kisfiút, miközben édesanyját egy üzlet előtt megtámadták

gyerekrablás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 11:50
anyarendőrségbaba
Elraboltak egy hét hónapos kisfiút, miközben édesanyját egy üzlet előtt brutálisan megtámadták.
N.T.
A szerző cikkei

Emmanuel Harót állítólag akkor vitték el, amikor édesanyja, Rebecca Haro elmondása szerint elveszítette az eszméletét egy parkolóban, egy yucaipai (Kalifornia) üzlet előtt. A rendőrség nyomozást indított a kisfiú megtalálása érdekében, és a lakosság segítségét kérte a gyermek gyors felkutatásához, miközben a kétségbeesett édesanya nyilvánosan is könyörgött fia visszatéréséért.

sziréna, rendőrség
Fotó: unsplash.com

Az édesanya elmondása szerint a rémisztő eset csütörtök este, körülbelül 19:40-kor történt, amikor a család egy közeli futballstadionba tartott, hogy megnézzék gyerekei ifjúsági focimeccsét. Emmanuel és négy másik gyermeke is vele volt. Rebecca elmondta, hogy gyorsan beugrott a Big 5 nevű sportboltba, hogy egy fogvédőt vegyen mostohafiának.

A nő a rendőröknek azt mondta, hogy mikor visszatért az autóhoz, észrevette, hogy kisbabája pelenkacserére szorul, ezért lefektette őt a hátsó ülésre. Rebecca szerint ekkor hátulról megtámadták, és mire magához tért, a gyermeke eltűnt.

A beszámolók szerint Rebecca így nyilatkozott:

Kivettem őt a gyerekülésből, lefektettem, hogy előkészítsem a pelenkát... csak annyira emlékszem, hogy fehérséget láttam... a földre estem, és amint felkeltem, nem találtam a fiamat.

Átnéztem az autóm körül mindenhol. Aztán berohantam a Big 5-be, és megkérdeztem a hölgyet, hogy látott-e egy kisbabát vagy valakit babával. Azt mondta, nem” – mondta Emmanuel édesanyja.

Emmanuel apja, Jake Haro pedig így nyilatkozott:

Egészséges baba, mászott, rugdosott, játszott a játékaival. Aki elvitte a fiunkat, kérem, adja vissza.

A San Bernardino megyei seriffhivatal közölte:

Szagkövetésre kiképzett kutyákkal rendelkező K9 egységek is a helyszínre érkeztek, és kimerítő kutatást végeztek a gyermek, illetve bármilyen lehetséges gyanúsított után.

A rendőrség közlése szerint a baba utoljára fekete Nike rugdalózóban volt látható, barna hajú, barna szemű és kancsal – írja a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu