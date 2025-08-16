Rendkívüli készültség: elraboltak egy 7 hónapos kisfiút, miközben édesanyját egy üzlet előtt megtámadták

Emmanuel Harót állítólag akkor vitték el, amikor édesanyja, Rebecca Haro elmondása szerint elveszítette az eszméletét egy parkolóban, egy yucaipai (Kalifornia) üzlet előtt. A rendőrség nyomozást indított a kisfiú megtalálása érdekében, és a lakosság segítségét kérte a gyermek gyors felkutatásához, miközben a kétségbeesett édesanya nyilvánosan is könyörgött fia visszatéréséért.
Az édesanya elmondása szerint a rémisztő eset csütörtök este, körülbelül 19:40-kor történt, amikor a család egy közeli futballstadionba tartott, hogy megnézzék gyerekei ifjúsági focimeccsét. Emmanuel és négy másik gyermeke is vele volt. Rebecca elmondta, hogy gyorsan beugrott a Big 5 nevű sportboltba, hogy egy fogvédőt vegyen mostohafiának.
A nő a rendőröknek azt mondta, hogy mikor visszatért az autóhoz, észrevette, hogy kisbabája pelenkacserére szorul, ezért lefektette őt a hátsó ülésre. Rebecca szerint ekkor hátulról megtámadták, és mire magához tért, a gyermeke eltűnt.
A beszámolók szerint Rebecca így nyilatkozott:
Kivettem őt a gyerekülésből, lefektettem, hogy előkészítsem a pelenkát... csak annyira emlékszem, hogy fehérséget láttam... a földre estem, és amint felkeltem, nem találtam a fiamat.
„Átnéztem az autóm körül mindenhol. Aztán berohantam a Big 5-be, és megkérdeztem a hölgyet, hogy látott-e egy kisbabát vagy valakit babával. Azt mondta, nem” – mondta Emmanuel édesanyja.
Emmanuel apja, Jake Haro pedig így nyilatkozott:
Egészséges baba, mászott, rugdosott, játszott a játékaival. Aki elvitte a fiunkat, kérem, adja vissza.
A San Bernardino megyei seriffhivatal közölte:
Szagkövetésre kiképzett kutyákkal rendelkező K9 egységek is a helyszínre érkeztek, és kimerítő kutatást végeztek a gyermek, illetve bármilyen lehetséges gyanúsított után.
A rendőrség közlése szerint a baba utoljára fekete Nike rugdalózóban volt látható, barna hajú, barna szemű és kancsal – írja a Mirror.
