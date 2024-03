Elköltözött a feleségétől: így vigasztalódik Bódi Guszti

Bódi Guszti és családja a tökéletes példája annak, hogy bármennyire nehéz helyzetben van valaki, ők mindig számíthatnak egymásra. Éppen ezért most nagyon szerencsésnek vallhatja magát Kis Guszti is, aki a nehéz helyzete ellenére számíthat a családjára. Történt ugyanis, hogy a népszerű zenész elköltözött a feleségétől, és jelenleg külön élnek...

Bódi Gusztii legidősebb fia elköltözött a feleségétől (Fotó: TV2)

Bódi Guszti legidősebb fia új életet kezdett

A rajongók nagyon meglepődtek, mikor Csabi megosztotta a közösségi oldalán, hogy bátyja új oldalt készített magának a Facebookon. Első olvasatra persze ebben még semmi nincsen, azonban aki eddig követte Kis Gusztit, ő jól tudja, hogy eddig a feleségével, Adrival volt egy közös profilja, de a fekete hajú szépség egyik pillanatról a másikra eltűnt a képből. Már semmi sem utal arra, hogy ők egy pár lennének, s ezt tetézi még az is, hogy kis Guszti oldalára kikerült: „bonyolult kapcsolatban”.

Pár nappal ezelőtt fel is kerestük a zenészt, hogy megtudjuk, mégis mi történt...

Valóban elköltöztem Gyuláról, jelenleg itt élek a fővárosban. Történt egy komoly változás az életemben hónapokkal ezelőtt, és nem titok, hogy Adrival jelenleg külön vagyunk.

– Ez most egy nehéz időszak mindannyiunk számára, de próbálok minél pozitívabban hozzáállni ahhoz, ami most velem történik. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a családom és barátaim mindenben támogatnak, a zene pedig a terápiám, amire a legnehezebb pillanatokban is támaszkodhatok. Az pedig, hogy mit hoz még a jövő, számomra is titok – árulta el sejtelmesen kis Guszti, aki ahogy említette, most a zenével vigasztalódik.

Fiával zenélnek

Kis Guszti szerencsére nincs egyedül, a családja, a barátai és a zene segít neki átvészelni ezt az időszakot. Most éppen a fiával, Gustávóval ügyködik az új dalokon, s mint kiderült, nem akármilyen nótákkal készülnek a rajongóknak.

– Nagyon sokat olvasok, fejlesztem önmagam, és persze zenélek. Az utóbbi időben nem tudtam olyan szinten művelni a szakmát, ahogy szerettem volna, most viszont a fiammal, Gustávóval együtt csináljuk a dalokat.

Nagyon sokat segít nekem ebben a nehéz helyzetben, tényleg olyan ez, mint egy terápia

– árulta el.