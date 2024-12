„A mai Mokka után már nem…” – drámai bejelentést tett Szabó Zsófi

Szabó Zsófi elmúlt időszakban elképesztően elfoglalt volt, hiszen amellett, hogy egyedülálló édesanyaként neveli kisfiát a Mokka reggeli műsorvetése mellett még a Dancing with the Stars idei évadára is folyamatosan próbálnia kellett.

Egy korszak véget ért Szabó Zsófi életében Fotó: Mediaworks Archív

A rengeteg befektetett időnek és energiának pedig meg is lett az eredménye, ugyanis újdonsült partnerével, Suti Andrással a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak fel. A műsor végeztével pedig a sztármami visszatérhetett a korábbi, megszokott hétköznapokhoz, amelyről most az Instagram-oldalán is elmélkedett egy kicsit.

A mai mokka után már nem a táncstúdióba vezet az utam. Hatalmas ölelés Nektek!

– írta.

