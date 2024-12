Szabó Zsófi a képzeletbeli dobogó második fokára léphetett fel december 14-én, szombaton, a Dancing with the Stars döntőjében. A műsorvezető hatalmasat menetelt a táncos show ötödik évadában, és azt se felejtsük el, hogy egy párcserét is át kellett vészelnie, első párja, Andrei Mangra ugyanis a botránya után nem tudta folytatni a TV2 szuperprodukcióját.

Dancing with the Stars: Szabó Zsófi zárt a második helyen (Fotó: Polyak Attila / MW archív)

– Én nem érzek szomorúságot azért, mert másodikok lettünk. Nagyon örülök, hogy itt lehettünk, és eltáncolhattuk, amibe beletettük a szívünk, lelkünk. Jó lenne még jövő héten is folytatni! Nagyon gratulálok Tonnak, szívből szurkoltunk nekik végig. Én nem éreztem volna magam jól, hogy ha ezt én nyerem, mert ő jobb. Viszont azt gondolom, hogy amekkorát mentem magamhoz képest, és helyt álltam és itt vagyok, én büszke vagyok magamra – kezdte mosolyogva a Borsnak Szabó Zsófi a döntőt követően.

Dancing: Szabó Zsófi sérülten versenyzett

A Mokka műsorvezetője azt is kikotyogta, hogy egy sérülés is nehezítette a szereplését a Dancing with the Stars ötödik évadában, ám nem szerette volna nagy dobra verni, hogy nincs minden rendben vele.

– Sok száz táncóra volt ez a kaland. Nagyon sok lemondással járt, ami viszont alázatra tanított, és sérülés is volt, amit nem is kommunikáltunk kifelé, mert nem volt pozitív. Azt is leküzdöttem, sőt, leküzdöttem a párcserét, ami aztán nagyon jól alakult, mert Andrissal nagyon hamar egymásra találtunk. Nagyon hálás vagyok neki, mert azt gondolom, hogy még többet tudtam fejlődni, és nagyon szép táncokat lejtettünk itt a parketten.

Dancing: Szabó Zsófi több arcát is megmutatta a műsor során (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szabó Zsófi – aki a Dancing legjobb női versenyzője lett – úgy véli, sokat mutatott magából hétről hétre a koreográfiákon keresztül, ám most már ideje kicsit visszahúzódnia, hiszen sosem tartozott a magamutogató sztárok közé.

– Sok ember nem ismert, nem tudott hova tenni engem. Ebben a műsorban megmutathattam az igazi arcomat, arcaimat, rengeteg lehetőség volt. Most nem zúdul rám népharag, tényleg a Ton volt a legjobb! Nem tudom, hogy a műsor után ugyanilyen nyitott leszek-e, gyanítom, hogy ad egy fajta biztonságot, ha nem tárulkozol ki a nagyvilágnak, ha ismert ember vagy, de ebben a műsorban ez elkerülhetetlen volt. Bízom benne, hogy ha a jövőben nem is mutatok ennyit magamból, akkor is tudni fogják, ki vagyok én – mondta reményteljesen a Dancing with the Stars ezüstérmese.