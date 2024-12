"Együtt élhettük meg ezt a csodát" - érzelmes üzenetet kapott Szabó Zsófi Suti Andristól

Nemrég WhisperTon győzelmével véget ért a Dancing with the Stars ötödik évada. A sztárok és profi táncospárjaik azonban sorra emlékeznek meg a mögöttük lévő nehéz, megterhelő, ámde érzelemdús hetekről még akkor is, ha a fókuszban már az ünnepek állnak. Épp ezért most Suti András "ragadott tollat" és Intagramján megható posztot írva gondolt vissza a Szabó Zsófival közös versenyfutására.

Igazán jó párost alkottak / Fotó: Bors

Szeretném megköszönni neked, hogy bizalmat adtál nekem és hétről-hétre egyre erősebbek lettünk együtt. Nem csak a saját falaid bontottad le. Azzal, hogy megmutattad a világnak ki vagy, igaz példát és rengeteg érzést, élményt adtál mindenkinek, többek közt nekem is!!! Minden alkalommal új meglepetést és életre szóló élményt okoztál. Hálás vagyok neked, hogy együtt élhettük meg ezt a csodát. Gratulálok a DWTS 5. évadának legjobb női versenyzőjének

- fogalmazta meg szavait a profi táncos, akivel a műsorvezetőnő egészen az "ezüstéremig" táncolta magát a parketten azok után, hogy az évadot még Andrei Mangrával kezdte.

Suti András azonban természetesen nem feledkezett meg azokról sem, akiknek köszönhetően eljutottak idáig. Így a stábnak és a nézőknek is hálát mondott, majd végül, felhívta a figyelmet arra, hogy mi is igazából a tánc lényege. Ehhez pedig Wayne Dyer amerikai szerző szavait használta:



Amikor táncolsz, nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra megérkezz a táncparketten, hanem hogy minden lépést élvezz, míg odaérsz.

