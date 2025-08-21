Ebben a pillanatban jött a szívet facsaró hír: motorbalesetet szenvedett, meghalt a legenda

51 éves korában, motorbalesetben elhunyt Brent Hinds, a Mastodon alapító-gitárosa.

Az 51 éves William Brent Hinds egy Harley Davidson motorral közlekedett, amikor egy BMW terepjáró nekiütközött az atlantai Boulevard közelében. A zenészt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

Hinds halálhírét már a Fulton megyei halottkémi hivatal is megerősítette.

A The US Sun által megszerzett orvosi jelentés szerint a zenész „bal lábtörést, valamint több vágást és horzsolást” szenvedett el.

Az atlantai rendőrség közleménye szerint:

A járőrök egy eszméletlen férfit találtak a baleset helyszínén, aki a balesetben részt vett. Az előzetes információk szerint a férfi egy Harley Davidson motorkerékpárt vezetett az ütközés idején. Az eddigi vizsgálatok alapján a férfi nyugati irányba haladt a Boulevard úton. A BMW terepjárót vezető nő balra akart kanyarodni, azonban nem adta meg az elsőbbséget, és összeütközött a Harley Davidsont vezető férfi áldozattal.

Brent Hinds a Mastodon zenekart Troy Sanders basszusgitárossal, Bill Kelliher gitárossal és Brann Dailor dobossal alapította. A zenekar 2000-ben alakult Atlantában, és az eredeti felállás egészen Hinds távozásáig együtt maradt. A banda 2002-es debütáló albuma, a Remission, jelentős kritikai elismerést váltott ki egyedi hangzásvilágával - írja a The Sun.