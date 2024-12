Mi történt? Szívproblémák miatt azonnal műteni kellett a Dancing with the Stars zsűritagját

Életveszélyben volt Juronics Tamás, a Dancing with the Stars zsűritagja. A Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas táncművész és rendező ugyanis az utolsó pillanatban érkezett a kórházba. Mint kiderült, a szívroham szélén állt. A művész már a táncos showműsor egyik adása (5. adás, Videodisco este) alatt érezte, valami baj van, nincs jól. Másnap reggel rögtön a kórházban kezdett, onnan pedig már nem is engedték haza, műtétre került sor.

Azonnali műtétre volt szükség. / Fotó: MW

Az egyik adás után, adás közben is már éreztem, hogy voltak olyan pillanatok, amikor kellemetlen, szorító érzések voltak a nyakamban és a mellkasomban. És ez azt diktálta nekem, hogy nem szabad várni, nem szabad kockáztatni, hanem lépni kell. Már másnap reggel bementem a sürgősségi osztályra, hogy most azonnal nézzenek meg. Azonnal vittek is a műtőbe, és ez a katéteres beavatkozás nagyon fontos volt akkor

- emlékezett vissza Juronics Tamás életének egyik legmeghatározóbb pillanatára, amelyet követően sztent ültettek a szívébe, mivel a szíve nem kapott elegendő vért előtte koszorúérelzáródás miatt.

Ennek azonban a Dancing idei évadjának 5. élő adásáig semmi komoly jele nem volt azon kívül, hogy pár emelet megmászása is megterhelő volt számára:

Én magam is azt hittem, hogy ez csak a kondíció hiánya, ezért vagyok fáradékonyabb a legkisebb terhelésre is

- közölte a táncművész, aki épp ezért elkezdett kondizni és úszni. Habár ezzel megerősödött a szíve, a probléma nem szűnt meg, ezért került sor az életmentő műtétre, amely nagyban javította az életminőségét. Olyannyira, hogy a beavatkozást követően két nappal már társulati próbákra járt. Történetét pedig azért osztotta meg, hogy mások, főként a férfiak tanuljanak belőle, figyeljenek a jelekre.