Toronymagasan nyertek: Ők a Dancing with the Stars győztesei!

Fantasztikus produkciókkal zárult a TV2 sikerműsora, a Dancing with the Stars. A fináléban Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Szabó Zsófi és Suti András, valamint WhisperTon és Tóth Katica is három-három tánccal léptek a parkettre. Az egyik páros toronymagasan vezetett a versenyben, ám az sokáig nem derült ki a fantomképekből, hogy kiről van szó. Az első körös szavazás végén arra viszont fény derült, hogy Törőcsik Franciskáék zártak a harmadik helyen. Ezen a ponton lenullázták a beérkezett voksok számát, majd WhisperTonékra és Szabó Zsófiékra újraindították szavazást a győzelemért.

A nézők szavazatai alapján kiderült, ki nyerte meg idén a TV2 Dancing with the Stars című műsorát Fotó: Bors

Amikor utoljára megmutatták a szavazás állását, az egyik fantomkép alatt 73,88 % szavazat gyűlt össze, míg a másik páros addig a pontig a voksok 26,12 százalékát gyűjtötte be.

Percekkel később pedig kiderült, hogy a nézők döntése értelmében WhisperTon és Tóth Katica nyerte a Dancing with the Stars ötödik évadát!