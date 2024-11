Megszólalt a Megasztár-botrányról a műsor 13. döntőse

A Megasztár gyártója szerint győzött az igazság

Kirády Attila, a Megasztár kreatív igazgatója maga is meglepődött a csalási kísérleten, amiből egyébként nem is egy akadt a szavazásra szánt rövid időben.

– A szavazással az volt a célunk, hogy a nézők kezébe adjunk olyan átütő tehetségeket, akik tulajdonképpen csak azért véreztek el a párbajokon, mert a párbaj alapszabálya, hogy csak egy maradhat. A középdöntő adásaiból kiderült, hogy a Megasztár zsűrije több alkalommal is szinte lehetetlen helyzetbe került és hosszas viták előztek meg egy-egy döntést. Ezért is voltunk nagyon szomorúak, amikor észrevettük, hogy néhány énekesnél előfordult, hogy indokolatlanul megugrott a rájuk érkező szavazatok száma. Mindez úgy, hogy a lájkok esetükben nem Magyarországról, de még csak nem is Erdélyből, a Felvidékről, vagy éppen a Vajdaságból jöttek. A szabályzatban ugyan nem volt korlátozás a szavazatok érkezési helyére vonatkozóan, de nem tartottuk etikusnak, hogy úgy jusson be valaki a Megasztár élőshow-jába, hogy nem valós, nézői szavazatok érkeztek rá. Lássuk be, kicsi az esélye annak, hogy tízezer szavazat érkezzen bárkire, mondjuk Brazíliából. Ezért fel is hívtunk minden érintettet, és arra kértük őket, hogy etikusan járjanak el a szavazatgyűjtés során, illetve kiadtunk egy közleményt is a témában. Ezután csak remélni tudtuk, hogy helyreáll a rend és mindenki megérti, hogy mekkora tétje van ennek a voksolásnak. Végül kijelenthető, hogy az igazság győzött, és Rudi személyében az a tehetség jutott be műsorba, akit a magyar közönség a legjobban támogatott – mondta lapunknak az IKO gyártócég kreatív igazgatója.