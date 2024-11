Csalás történt? Megérkezett a TV2 válasza a Megasztáros botrányra

A TV2 nagy sikerű tehetségkutatója rendkívüli hírként jelentette be vasárnap, hogy az élő showba egy 13. versenyző is bekerülhet a nézők szavazatai által. A Megasztár vesztes párbajozói közül az juthat tovább, akinek a legtöbb like-ot sikerül összegyűjtenie a TV2 közösségi média felületein 24 óra alatt. Most azonban a kommentelők arra lettek figyelmesek, hogy egy jelentkezőre meglepően sok kétes eredetű szavazat érkezik. Itt a csatorna válasza.