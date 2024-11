Öt hónap után elvette élete szerelmét a Megasztár döntőse

Szilágyi József nem hezitált, amikor 18 éves lett. Jobb életet akart magának és ezért elindult a nyírbátori cigánysorról. Ausztriába ment szerencsét próbálni, és meg is találta a számításait. Különös módon a szerelem is rátalált. No, de erről meséljen inkább a Megasztár 7. évadának döntőse.

Szilágyi József szó szerint hosszú utat járt be a Megasztár színpadáig (Fotó: TV2)

Szilágyi József: „Nehéz volt és ma is nehéz a boldogulás”

– A 18. születésnapomon elindultam a nyírbátori telepről, és Ausztriába költöztem. Akkorra már éltek kint rokonaim, akik segítettek nekem a beilleszkedésben.

Takarítással kezdtem, hiszen nyelvtudás nélkül nagyjából ez volt a kézenfekvő lehetőség

– kezdte lapunknak Szilágyi József, aki a saját taxija volánja mögül ugrott be a 12 év után újra indult Megasztár 2024-es válogatójára még a nyáron, most pedig már a november 10-i első, élő show-ra készül. Persze ez az út koránt sem volt ennyire egyenes. A 31 éves tehetség rengeteget dolgozott azért, hogy megalapozza családja életét és mindannyian Ausztriába költözhessenek.

– Nehéz volt és ma is nehéz a boldogulás, de sok munkával és becsülettel mindent szépen fel lehet építeni. Két év alatt saját, kis albérletet vettem ki, és megérkeztek a szüleim és a testvéreim is – mondta lapunknak a Megasztár felfedezettje, aki bár a határon túl kezdett új életet, haza udvarolt, hiszen mégiscsak a magyar lányok a világon a legszebbek.

Szilágyi József egy hajszállal jobban teljesített a Megasztár középdöntőjében (Fotó: TV2)

Elhatározta, hogy megnősül, és így is tett a Megasztár döntőse

– Egy nap, elhatároztam, hogy megnősülök. Ekkor találkoztam az első szerelmemmel, aki szinte azóta a feleségem. Az interneten keresztül ismerkedtünk meg, ami azért is érdekes, mivel öt kilométerre laktunk egymástól egész életünkben. Arról nem beszélve, hogy ő az unokabátyám feleségének a családjába tartozik, így akár lett is volna okunk találkozni itt-ott.

A sors azt rendelte számunkra, hogy én 600 kilométerre legyek, amikor összeadtunk.

Január volt, amikor hazautaztam, találkoztunk, és az első csókkal el is dőlt a sorsunk. Persze udvaroltam, ahogyan azt kell, és kikértem a nagymamájától, aki felnevelte. Áprilisban eljegyeztem, és júniusban nagyon nagy lakodalmat ültünk – mesélt még ma is csillogó tekintettel a Megasztár döntőse, aki tudja, hogy nagyon gyorsan jutottak el feleségével az első csóktól az oltárig, de azt mondja, akiket az Isten egymásnak teremtett, azoknak nincs okuk várni.