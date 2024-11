Sok csalódáson van túl a Megasztár 17 éves felfedezettje: „Az elmúlt 2-3 évem szörnyű volt”

A Megasztár 7. évadának versenyzője, Kiszel Jennifer most ugyan boldog párkapcsolatban él szerelmével, Koppánnyal, de előző kapcsolatai koránt sem voltak felhőtlenek.

A Megasztár versenyzője fiatal kora ellenére sokat csalódott (Fotó: TV2)

A Megasztár tehetségének önbizalmát alaposan megtépázták

– Tudom, hogy fiatal vagyok, de az elmúlt 2-3 évem szörnyű volt – kezdte lapunknak Jenni, majd folytatta:

Nem szeretnék belemenni a részletekbe, mert ez már a múlt hál' Istennek, és rengeteg fájó sebet tépne fel. Legyen elég annyi, sajnos sikerült megtapasztalnom, hogy milyen, ha nem korrektek velem, vagy nem tekintenek egyenrangú félnek egy kapcsolatban.

Mindegyikből tanultam, és sokkal óvatosabb vagyok már, ha ismerkedésről van szó, hiszen a saját bőrömön tapasztaltam jó pár negatív dolgot – mondta a Borsnak, majd hozzátette, van, amit nagyon a szívére tud venni.

– A visszautasítás nem esik rosszul, mert van, hogy a kémia nem működik két személy között, és azzal nemigen lehet mit kezdeni.

Viszont az nagyon rosszul érint, ha az illető a családomat is megbántja, miközben ők befogadták és szerették.

Arról nem beszélve, hogy az ilyen rossz kapcsolatok, sérelmek alaposan megtépázzák az önbizalmat, az enyémet is – ismerte be a Megasztár 2024-es felfedezettje.

Bár senkinek nem könnyű tovább lépni az ilyen kapcsolatok után, Jenni úgy döntött, hogy egy ideig kizárja a férfiakat az életéből, a munkájára, a tanulásra, a karrierjére koncentrál. De az élet mindig tartogat meglepetéseket, váratlan dolgokat. Nála is így történt, ugyanis a legváratlanabb pillanatban ismerte meg Koppányt, akivel október 7-én ünnepelték féléves évfordulójukat. A fiatalembert pedig a nézők is jól ismerhetik, ugyanis mindenben támogatja szerelmét, így a Megasztár válogatójára is vele tartott, és a helyszínen szurkolt szíve választottjáért.