Pikáns! Így kapcsolódik ki férjével Ördög Nóra a Dancing with the Stars után

A sztáranyuka imád dolgozni, de arra mindig nagyon ügyel, hogy a család és a munka aránya egyensúlyban legyen. Ördög Nóra most a Dancing with the Stars zsűritagjaként, a Megasztár és a Séfek Séfe műsorvezetőjeként látható a képernyőn, de emellett saját vállalkozásai is vannak külön is és férjével közösen is.

Ördög Nóra és Nánási Pál is szeretik a különleges közös programokat Fotó: Nagy Zoltán

Így piheni ki a munkát Ördög Nóra

Szombat este késő estig a táncos showműsorban zsűrizte a versenyző párokat a TV2 gyönyörű műsorvezetője, ezért vasárnap különleges programra mentek férjével és a gyerekekkel. Ördög Nóra, ahogy azt tőle már megszokhattuk, az eseményről beszámolót posztolt a közösségi oldalára. A rövid videóból kiderült, hogy a jéghideg Balatonban mártózott meg a család barátok kíséretében, amiből fiuk, Venci sem akart kimaradni. A szexi fürdőruhában merülő sztáranyuka videójához még Marics Peti is hozzászólt: valaki sos mérje az időt, amire jött is a válasz, hogy 3, 5 percig voltak bent a magyar tengerben, és hogy ezt máskor is meg fogják ismételni.

A poszthoz Ördög Nóra azt írta: „Vasárnapi méregtelenítés: szauna+csobbanás a Balatonban”



Aktív család

Az biztos, hogy Ördög Nóra és Nánási Pál a gyerekeikkel nem azok az otthon ülő család. Az Ázsia Expressz forgatásokra is minden évben vele tartanak: utána repül a férje és a két gyerkőc is. Így nem szokatlanok számukra a meglepő helyzetek, vagy a különleges programok. Nóra követői ezúttal is imádták a beszámolót és rengeteg lájkkal jutalmazták a videós bejelentkezést.