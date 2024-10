Bereczki Zoltán a Duna szupershow-jában tér vissza

Bereczki Zoltán örömmel és azonnal mondott igent, amikor felkérték legyen a Csináljuk a fesztivált! legújabb évadának egyik zsűritagja. A népszerű énekes lélekben már készül a 100 év legnagyobb magyar slágereit felvonultató műsorára, melynek tavaly már a részes lehetett, mint előadó. Zoltán most a Borsnak mesélt a rá váró, örömteli feladatról feladatról.

Nem először ül a zsűriszékben Bereczki Zoltán

– Egyetlen pillanatig sem gondolkodtam, amikor megkerestek a lehetőséggel, hogy Balázs Klári, Janza Kata és Korda György mellett én legyek a Csináljuk a fesztivált! új évadának negyedik ítésze. Nagyon érdekes feladatnak találom és erős kötődésem is van a műsorhoz, hiszen nem csak hogy követtem a korábbi évadokat, de az előzőben magam is színpadra léptem egy csodálatos dallal – kezdte lapunknak Bereczki, aki számára koránt sem ismeretlen a december 7-én startoló műsorban rá osztott szerep, hiszen korábban ült már a Megasztár, és a Sztárban Sztár zsűriszékében is. A Csináljuk a fesztivált! azonban egészen más terep. – Egészen biztos, hogy másképpen fogok tekinteni a versenydalokra, mint ahogyan a versenyzőkre tekintettem akár a Megasztárban, akár a Sztárban sztárban. Hiszen itt nem is lehet kérdés, hogy tökéletes produkciók sorát látjuk majd, tökéletes előadásban, tökéletes előadók reprezentálásában.

Az lesz a legizgalmasabb, amikor a továbbjutott dalok és az előadóik visszatérnek, és újra halljuk majd az összeset.

Hiszen a hetek alatt átmennek együtt egyfajta érési folyamaton és ha csak apróságokban és finomságokban is, de biztosan eltérnek majd attól, ahogyan első körben halljuk majd őket. Ezeket a finomságokat mi is és persze a nézők is hallják majd – mondta Bereczki Zoltán, aki azt várja, hogy egy hatalmas zenei játszótér nyílik majd meg december 7-ével a Duna stúdiójában.

– Nagyon izgalmas lesz a legnagyobb magyar slágereket úgy hallgatni, hogy nem az eredeti előadójuk adja elő. Én hiszek a saját ízlésemben és abban is, hogy az egyes énekesek, nem véletlenül kapják meg azt a bizonyos slágert, amit majd átfolyatva magukon elénk és a közönség elé tárnak. Ezzel meg is kapják a felhatalmazást arra, hogy úgy adják elő, ahogyan ők az érzik és értik. Persze fontos, hogy ne fordítsák ki önmagából az alapművet, hiszen a Csináljuk a fesztivált! a dalok és nem az előadók versenye. Éppen ez adja majd az egész játékosságát és ez egyben a kulcs is, hiszen a dalok nem lesznek áthangszerelve, se átírva, de átrezegve az adott előadón igen – fogalmazott a Duna sikerműsorának új ítésze, aki nem alkalmazza majd azt a „szigort”, amit igényelt tőle ítészként a Megasztár, vagy akár a Sztárban sztár. – Azt hiszem nem akaszkodom majd a szakmai elemekhez, hiszen mint mondtam az előadók már önmagukban garanciaként szolgálnak arra, hogy minden előadás profi lesz és minden dal úgy szólal meg, ahogyan kell. Igyekszem majd részben objektív, részben pedig szubjektív véleményt formálni. Meg fogom találni a középutat úgy, hogy végül a nézők kezébe adhassuk a döntést mind a négyen. A „kerek egészet” fogom nézni, hiszen mégis csak egy show-műsorról van szó.

Talán valamivel könnyebb dolgunk lesz zsűriként mint például egy tehetségkutató esetében, hiszen a döntésünkkel nem tudunk elkaszálni egy karriert még akkor sem, ha történetesen nem jut majd tovább az adott dal és előadó.

Ezt saját tapasztalat alapján mondom, hiszen magam sem jutottam tovább, de a világ nem dőlt össze – tette hozzá Bereczki Zoltán, aki már nagyon várja a közös munkát zsúri társaival.