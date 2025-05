Lánykérés a Schobert-családban: már azt is tudjuk, mikor lenne az esküvő

Schobert Norbi nemrég lett 54 éves, amit az üzletember és családja egy luxusutazással ünnepelt meg. Ugyanis egy luxushajóval vették Miami felé az irányt, ahol Rubint Réka Alakreform tábort tartott. Több országban is kikötöttek, azonban Mexikóban a fitneszmogul újból megkérte a felesége kezét, aki természetesen ismét igent mondott.

Schobert Norbi felesége társaságában vágott neki a karib-tengeri utazásnak Fotó: Ripost

„Szüntelenül szeretem őt már több évtizede”

„24 évvel ezelőtt Mexikóban kértem meg Réka kezét, és mikor most kikötöttünk ott, akkor elgondolkodtam azon, hogy vajon hányszor fogunk még ide eljutni? Ezért pedig vettem neki egy indián nyakláncot – ahogy az anno az igazi eljegyzésnél is történt – és feltettem neki az ominózus kérdést. Igazából ez nem egy igaz lánykérés, hanem egy szeretetteli gesztus volt a feleségem felé, hogy kimutassam azt, szüntelenül szeretem őt már több évtizede” – nyilatkozta a Borsnak Schobert Norbert, aki elárulta, hogyha visszatérnek majd Mexikóba, akkor mindig venni fog Rubint Rékának egy nyakláncot az eljegyzésük emlékére.

Schobert Norbi Rubint Réka kezét Mexikóban kérte meg 24 évvel ezelőtt Fotó: archív/hot! magazin

Schobert Norbiék újra házasodnak

Schobert Norbi és Rubint Réka 2002-ben kötötték össze először az életüket egy polgári szertartáson, majd amikor a népszerű fitneszedző a harmadik gyerekükkel, Zalánnal volt terhes, akkor egy egyházi esküvőn is kimondták egymásnak az igent. Később Las Vegasban is volt egy esküvőjük, majd a 15. és a 20. házassági évfordulójuk alkalmából is megújították fogadalmaikat. Legutóbb pedig 2022-ben álltak oltár elé és mondták ki egymásnak újból a boldogító igent.

Én Rékát öt évente feleségül akarom venni, illetve mindig szoktunk csinálni egy egyházi megerősítést. A 25. házassági évfordulónk két év múlva lesz, úgyhogy akkor mindenképp szeretném őt ugyanúgy elvenni, ahogy eddig. De szerintem ezt másnak is így kellene, akik korrektül gondolkodnak a házasságról. Bízom benne, hogy egészségben, boldogságban fogunk még sokáig együtt élni, és szeretném Rékát még vagy ötször elvenni feleségül. Egy 50 éves házassági évfordulóval meg lennék elégedve

– viccelődött Norbi, aki nagyon élvezte a karib-tengeri utazást, viszont szerinte jó volt már hazatérni.